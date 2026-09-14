Thomás, el gimnasta antioqueño que ganó oro en los Juegos Suramericanos de Argentina

El antioqueño Thomás Mejía Cartagena dio la gran sorpresa en la gimnasia artística de los Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe, Argentina, al superar a los mejores del continente, incluido su compañero de equipo Ángel Barajas, para llevarse el oro en el All Around.

Thomás registró un puntaje de 78.750, superando a los brasileños Diogo Brajao (78.600) y Patrick Sanpaio (78.050).

Con tan solo 17 años y mientras hace la transición de juvenil a mayores, el paisa, que también fue campeón en los Juegos Panamericanos Juveniles, se lució en todos los aparatos y le entregó el máximo galardón al país.

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A pesar de su corta edad, Thomás, quien nació en Medellín, lleva más de la mitad de su vida preparándose en el coliseo Jorge Hugo Giraldo, el escenario que construyeron en honor a su ídolo, el deportista al que vio en videos y por el cual lleva 13 años dedicados a la gimnasia.

Así, el niño que se la pasaba en casa dando volteretas, haciendo arcos o abriéndose de piernas en el suelo, inició una carrera que muy rápido lo llevó al Team Medellín y luego a las selecciones de Antioquia y Colombia.

Mejía ya terminó el bachillerato de manera virtual y lleva tres años perfeccionando sus movimientos, fuerza y potencia. Su sueño es estar en unos Juegos Olímpicos y va muy bien en ese propósito, ayudado por su disciplina y dedicación.

En relación con el resultado en Argentina, Mejía expresó gran alegría: “Muy contento por el trabajo que hemos realizado en equipo; no me esperaba este oro, pero lo importante es salir a darlo todo y por eso la medalla me llena de felicidad”. Argumentó que, aunque no tiene un aparato preferido porque hace el All Around -donde logra un gran rendimiento-, siente que en “barras paralelas y en suelo” le va muy bien.

También resaltó su triunfo por la exigencia del evento: “Acá están rivales muy fuertes, la competencia es difícil, pero estamos haciendo las cosas bien y eso es lo importante”.

Leonardo González, su entrenador en Antioquia y Colombia, se mostró satisfecho por el desempeño de Thomás, de quien destacó su dedicación, disciplina y tranquilidad para competir. Dijo que el país llegó fuerte, con un equipo muy competitivo, cuyas cartas están metidas en todas las finales, lo que les da amplias posibilidades de seguir sumando medallas.

Antioquia es el departamento que más atletas aporta a la delegación nacional para estos Juegos Suramericanos: de los 415 deportistas en total (210 mujeres y 205 hombres que competirán en 32 disciplinas), 121 son paisas.