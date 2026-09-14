El “bendito problema” de Amaranto Perea, ¿cómo acomodará el DIM a sus 11 atacantes tras la llegada de Martínez?

La llegada de Jackson Martínez le da “caché” a la nómina del DIM. El regreso al fútbol profesional del delantero chocoano, que cumplirá 40 años el próximo 3 de octubre, convierte al DIM en el segundo equipo con más jugadores mundialistas en su plantel para el Clausura 2026: tiene dos –solo lo supera Atlético Nacional con tres–.
En la plantilla del Poderoso, además de Jackson, que marcó dos goles en el Mundial de Brasil en 2014, el cuadro rojo cuenta en su nómina con el volante antioqueño Juan Fernando Quintero.