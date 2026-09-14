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Junta directiva de Ecopetrol pediría la renuncia de Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de la petrolera

La salida de Hurtado se produciría tras la divulgación de un audio sobre presuntas gestiones para cargos y contratos dentro de Ecopetrol y sus vínculos políticos.

  • Juan Carlos Hurtado, presidente de Ecopetrol. Su salida sería solicitada por Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva. FOTO COLPRENSA
    Juan Carlos Hurtado, presidente de Ecopetrol. Su salida sería solicitada por Luis Felipe Henao, presidente de la junta directiva. FOTO COLPRENSA
  • La estatal adelanta una auditoría interna que incluye asuntos relacionados con contratos de taladros mediante ‘obras por impuestos’ y la Fiduprevisora.
    La estatal adelanta una auditoría interna que incluye asuntos relacionados con contratos de taladros mediante ‘obras por impuestos’ y la Fiduprevisora.
El Colombiano
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hace 54 minutos
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El presidente de la junta directiva de Ecopetrol, el exministro Luis Felipe Henao, le pediría la renuncia irrevocable a Juan Carlos Hurtado, quien actualmente está al frente de la compañía estatal.

La información fue revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. La noticia se conoce previo a la asamblea convocada para este martes 15 de septiembre.

La investigación reveló un audio de 43 minutos que se grabó, al parecer, en un desayuno en el que participaron Hurtado junto con el catalán Manel Grau y un poderoso contratista identificado como Víctor.

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En la grabación se habla de contratos, cargos de vicepresidentes y oportunidades de negocios para Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa. También se menciona que la hoja de vida de Hurtado habría sido impulsada por Grau y por un hombre conocido con el alias de ‘el Bachiller’.

Cuotas en altos cargos

En la conversación se hacen referencias a presuntas cuotas en altos cargos de Ecopetrol que estarían relacionadas con Manel Grau, a quien se le atribuye tener una línea directa con el entonces presidente Gustavo Petro.

Una de las voces que aparecen en la grabación, atribuida a Grau y con acento español, habla de la llegada de un vicepresidente identificado con las iniciales M. S. y de los intentos por reducir sus competencias dentro de la empresa.

“Nosotros logramos a empujones poner en la silla a un vicepresidente que se llama M. S. (...) Es una persona que lleva muchos años en la compañía, que tiene un nivel de conocimiento (...) Pero desde que llegó no era del combo de Osorio y le han intentado apartar. ¿Apartar en qué sentido? Vaciarle las competencias, pues obras por impuestos, fuera”, se escucha en el audio, según la información suministrada.

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En otro momento de la conversación, la persona identificada como Grau le plantea a quien identifican como Hurtado la necesidad de nombrar en propiedad a un funcionario.

Nos gustaría que te pudiésemos pedir que, cuando llegaras, echaras un cable a este tema (...). Y entre los dos conseguir gente, es la clave para el desarrollo de Ecopetrol”, se escucha decir.

Presiones para nombrar vicepresidente en Ecopetrol

Otro de los nombres que vuelve a aparecer en el audio es el de un empresario identificado como Jorge, conocido con el alias de ‘Bachi’.

Los investigadores han llamado la atención sobre esta referencia porque, según el contenido de la grabación, al empresario se le atribuirían presiones para lograr el nombramiento de vicepresidentes en Ecopetrol, presuntamente mediante pagos por los cargos, con el objetivo de acceder posteriormente a contratos millonarios.

Lo que se conoce es que es un empresario del sector de infraestructura, quien tendría apenas sexto de bachillerato, mantenía vínculos con bandas criminales.

En el nuevo audio, el tercer interlocutor, identificado como ‘Víctor’, se refiere a ‘Bachi’ y a un “muchacho” cercano a Ricardo Roa.

En la conversación, ‘Víctor’ le habría dicho a quien identifican como Hurtado que su regreso a Ecopetrol se habría producido gracias a gestiones de ‘Bachi’ y Manel Grau.

El interlocutor también hace referencia a Julián, pareja de Ricardo Roa, y asegura que no existiría inconveniente para que participara en oportunidades de negocio que estuvieran a su alcance.

La estatal adelanta una auditoría interna que incluye asuntos relacionados con contratos de taladros mediante ‘obras por impuestos’ y la Fiduprevisora.
La estatal adelanta una auditoría interna que incluye asuntos relacionados con contratos de taladros mediante ‘obras por impuestos’ y la Fiduprevisora.

“No nos queremos convertir como en una piedra en el zapato, no queremos ser competencia de ese muchacho ni de Ricardo”, se escucha decir a ‘Víctor’, según el audio citado.

Posteriormente, el interlocutor señala que habría existido una intervención de Manel Grau en la llegada de Hurtado al cargo y plantea que su designación sería provisional.

“Pero que quede claro de que hubo una muy buena injerencia por parte de Manel en el logro suyo, en llegar a este cargo que va a ser de manera provisional”, se escucha en la grabación.

Según la conversación, el objetivo habría sido que Hurtado llegara posteriormente a ocupar el cargo de un funcionario identificado como Osorio.

Consulte: Ricardo Roa se salva, por ahora, de investigación por millonario negocio de helicópteros, ¿qué pasó?

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