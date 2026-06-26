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Golfista colombiano Tomás Restrepo se coronó bicampeón del Junior World Golf Cup en Japón

El caldense se instaló en el exclusivo grupo de cuatro golfistas bicampeones que complementan Justin Roof, Andreas Kristiansen y Jorge García.

  • El colombiano Tomás Restrepo durante la última ronda del Toyota Junior World Golf Cup que se disputó en Japón. FOTO CORTESÍA FEDEGOLF
    El colombiano Tomás Restrepo durante la última ronda del Toyota Junior World Golf Cup que se disputó en Japón. FOTO CORTESÍA FEDEGOLF
  • Golfista colombiano Tomás Restrepo se coronó bicampeón del Junior World Golf Cup en Japón
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El golfista colombiano Tomás Restrepo se convirtió en el primer colombiano en defender con éxito el título individual de la Toyota Junior World Golf Cup, disputada en Japón, consolidándose como bicampeón de una competencia por la que han pasado varias de las mayores figuras del golf mundial.

La Federación Colombiana de Golf, publicó que, “aunque llegaba al campeonato sin atravesar el mejor momento de su golf, Restrepo volvió a demostrar el valor de la constancia, la preparación y la fortaleza mental para escribir una nueva página dorada en la historia del golf colombiano”.

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Reseña también que, el jugador nacional inició la ronda definitiva en el Ishino Course del Chukyo Golf Club con un golpe de ventaja sobre sus perseguidores. Sin embargo, el desenlace estuvo lejos de ser sencillo.

Saliendo nuevamente por el hoyo 10, como un año atrás, completó los primeros nueve hoyos con un golpe sobre par tras registrar ‘bogeys’ en el 13 y el 17, compensados por un ‘birdie’ en el 15.

Mientras tanto, el sudafricano Roelof Craig y el canadiense Austin Krahn asumieron el liderato parcial del campeonato, pero lejos de ceder ante la presión, Tomás respondió con una brillante segunda vuelta. Los ‘birdies’ en los hoyos 1, 5, 6 y 8 le permitieron firmar una tarjeta de 68 golpes (-3) y cerrar el campeonato con un acumulado de 14 bajo par, suficiente para revalidar el título conquistado en 2025.

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Con esta victoria, igualó lo conseguido por el estadounidense Justin Roof (1992 y 1993), el noruego Andreas Kristiansen (2007 y 2008) y el venezolano Jorge García (2013 y 2014), únicos jugadores que habían logrado defender con éxito este campeonato.

Además, se convirtió en el primer colombiano en alcanzar esa hazaña en un torneo que ha visto competir a figuras como Scottie Scheffler, Hideki Matsuyama, Cameron Smith, Joaquín Niemann y Jon Rahm, entre otros.

Golfista colombiano Tomás Restrepo se coronó bicampeón del Junior World Golf Cup en Japón

Otros resultados importantes para Colombia

En damas, María Isabella Errichetto mejoró su actuación del año anterior y finalizó en la séptima posición individual con un acumulado de -7.

Por equipos, la selección femenina —integrada también por Valeria Rubio y Luciana Medina— ocupó el sexto lugar con -8, mientras que el equipo masculino, conformado por Tomás Restrepo, Martín Ramírez y Samuel González, terminó en la séptima posición con score de -11.

Los títulos por equipos fueron para la República de Corea, con -31, en damas, y para Japón, con -22, en caballeros.

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