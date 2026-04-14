Conozca a Mariajosé Robayo, la pequeña joya del golf colombiano que se forja en Estados Unidos

Una talega de golf mide 1.30 metros, casi lo mismo que Mariajosé Robayo Tristancho. A sus 9 años y con 1.38 de estatura, la pequeña promesa del golf colombiano aún no puede cargar su propio equipo, pero sí dominar los campos de Estados Unidos. Actualmente participa, cada semana, en las ligas US Kids Golf y la Junior Tour Under Armour, donde Mariajosé demuestra que el talento no se mide en centímetros, sino en la potencia de su swing, destacándose ante rivales de Canadá y Estados Unidos, con las que normalmente compite. Esta pequeña que ya está clasificada a los World Championship de ambas ligas, previstos para julio en Orlando y Carolina del Norte, respectivamente, también estará, en las próximas semanas, sumándose a las ligas de Suncoast Junior Tour y el PGA Of America, en las que espera seguir sumando experiencia en busca de fortalecer su juego y ser, en un futuro, golfista profesional. También le puede interesar: ¡Histórico! Golfista colombiana María José Marín se coronó campeona del Augusta National Women’s La cucuteña, que está radicada con sus padres y su hermano en Orlando desde agosto de 2024, es extrovertida, conversadora, con un corazón enorme, pues su nobleza es otra de sus cualidades. Y es muy inquieta, tanto que a sus entrenamientos, clases personalizadas de golf y competencias, le ha sumado el estudio de otro idioma, el francés, algo que hace por sus propios medios con aplicaciones que tiene en su celular, pues quiere comunicarse con sus rivales sin traductores ni intermediarios. Ya habla perfectamente el inglés y su padre Josué Robayo dice de manera jocosa que, menos mal, pues así la pequeña le ayuda a comunicarse con las personas en los campos de golf, donde él sagradamente le carga su talega y la acompaña a los entrenamientos y competencias. “La decisión de radicarnos en Estados Unidos está ligada exclusivamente en el sueño que tenemos como familia de brindarle a Mariajosé lo mejor en su camino para que se convierta en golfista profesional, porque desde que se decidió por este deporte lo disfruta totalmente y por eso es tan entregada a su preparación”, comenta Josué.

Mariajosé Robayo con su papá Josué, en uno de los torneos que la pequeña golfista colombiana participó en Estados Unidos. FOTO CORTESÍA MARIAJOSÉ ROBAYO

Así fueron los inicios de Mariajosé en el golf

Inquieta siempre por los deportes, Mariajosé pasó por la natación, el tenis y desde los cinco años está dedicada al golf, primero como manera de compartir con sus amigos y luego como su forma de vida, pues está mentalizada en convertirse en la mejor golfista profesional de Colombia. Por eso sigue de cerca los pasos de su amiga María José Marín, quien acaba de ganar el Augusta National Women’s y la inspira día a día. Tras pasar los primeros años en el campo de golf del club en Cúcuta, su familia se radicó en Estados Unidos y ha sido allí donde la pequeña, con dedicación y las clases de sus profesores de golf Thor Parrish y Micah Long y su psicóloga Angie González, trabaja semanalmente en sus golpes, potencia, técnica y su parte mental porque la meta es que, en los próximos años, se convierta en golfista profesional, la mejor de Colombia, algo que la niña anhela tanto o más que su familia que está volcada totalmente en brindarle todo para que cumpla su sueño. Vea también: Así fue el fin de semana de María José Marín, la colombiana de 19 años que impuso récord y ganó en Augusta Josué, su padre, es constructor, y trabaja de sol a sol, haciendo obras tanto en Estados Unidos como en Medellín y Cúcuta –actualmente construye la casa de Cristian Chicho Arango en el Oriente antioqueño–, ya que esa es otra de sus fortalezas, la construcción y remodelación de casas de lujo. La niña ha disputado 44 torneos en los cuales logró 38 medallas y en el último año ha estado en el Top-5 de las competencias en Miami (dos veces), Bocarraton, Sarasota y Soutwest. Cada medalla es una alegría para la familia. Este año, además, está invitada a la Championship de Escocia y otros ocho torneos internacionales. Mariajosé estudia de 7:00 a.m. a 3:00 de la tarde. Su padre la recoge en el colegio, la lleva a casa para tomar el almuerzo y se van para el campo de golf. Tres veces a la semana trabaja exclusivamente en el campo, en dos hace trabajo específico con simuladores y todos los días designa un espacio para estar en el gimnasio donde mejora la potencia y realiza otros ejercicios específicos para mejorar su saltabilidad, elasticidad y resistencia, y así soportar las rondas de las competencias.

Con alma de empresaria