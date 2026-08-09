Así llegaron a Girón 17 presos trasladados desde Itagüí: sindicatos del Inpec ya le hicieron una petición a De la Espriella

De los 117 reclusos trasladados desde la cárcel de Itagüí por orden del gobierno de Abelardo de la Espriella, ya 17 considerados de alta peligrosidad llegaron a la cárcel de Girón, Santander. Este movimiento ya generó reacciones por parte del Inpec y sus sindicatos.
Luego de que fueran sacados en un sorpresivo operativo en la mañana del viernes, 7 de agosto, y fueran llevados al aeropuerto Olaya Herrera, diferentes cabecillas de las bandas criminales que delinquen en Medellín y Antioquia fueron recluidos en diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad en el territorio nacional.
Uno de esos lugares es la Cárcel de Palogordo o Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander. A este lugar llegaron 17 de los considerados reclusos de alta peligrosidad que se encontraban en la cárcel de Itagüí y que estaban vinculados a la política de paz total del anterior gobierno. Estos presos serán ubicados, según informó el Inpec, en el patio 10 del centro carcelario.