Así llegaron a Girón 17 presos trasladados desde Itagüí: sindicatos del Inpec ya le hicieron una petición a De la Espriella

De los 117 reclusos trasladados desde la cárcel de Itagüí por orden del gobierno de Abelardo de la Espriella, ya 17 considerados de alta peligrosidad llegaron a la cárcel de Girón, Santander. Este movimiento ya generó reacciones por parte del Inpec y sus sindicatos. Luego de que fueran sacados en un sorpresivo operativo en la mañana del viernes, 7 de agosto, y fueran llevados al aeropuerto Olaya Herrera, diferentes cabecillas de las bandas criminales que delinquen en Medellín y Antioquia fueron recluidos en diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad en el territorio nacional. Uno de esos lugares es la Cárcel de Palogordo o Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander. A este lugar llegaron 17 de los considerados reclusos de alta peligrosidad que se encontraban en la cárcel de Itagüí y que estaban vinculados a la política de paz total del anterior gobierno. Estos presos serán ubicados, según informó el Inpec, en el patio 10 del centro carcelario.

Dentro del grupo de presos que llegaron al centro carcelario, según pudo establecer el medio local Vanguardia, están Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Hernán Giraldo, alias El Patrón; Francisco Antonio Ángulo, alias El Piloto y José Omar Henao, alias Omar u Omitar.

Sindicatos del Inpec expresaron inconformidad por los traslados

Los sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, expresaron rechazo a la medida por las condiciones de la cárcel de Girón. Lea también: Así fue el operativo para trasladar desde Itagüí a jefes de bandas criminales vinculados a la Paz Total Tanto la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) como el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) han sostenido a través de comunicados y ante diferentes medios nacionales que el penal de Girón no cuenta con las capacidades reales como personal e infraestructura, además de condiciones logísticas, técnicas y tecnológicas indispensables para custodiar de forma segura a delincuentes de tan alta peligrosidad. Asimismo, la organizaciones sindicales han cuestionado lo que definen como un “nulo acompañamiento real del nivel central” de las directivas del Inpec respecto a las graves limitaciones operativas cotidianas que padece el personal en este establecimiento. Estos colectivos han reclamado que no se realizó un refuerzo previo de la seguridad interna y externa antes de ordenar el ingreso.

Por otro lado, los colectivos han solicitado garantías para el personal del Inpec por posibles represalias que tomen los criminales respecto a los traslados, pues ya alertaron sobre el atentado contra el inspector Wilson Puentes en Bogotá cuando llegada a su residencia. Ya también, días atrás, el inspector Efraín Quesada Urrego fue atacado por sicarios el jueves 6 de agosto justo en la entrada del penal de Girón cuando se disponía a iniciar su turno.

“Hoy llegan nuevos delincuentes de alto perfil... esa es la respuesta que nos dan frente a la muerte de nuestro compañero Quesada” dijo uno de los voceros de la UTP a Caracol Radio, subrayando que para ellos, realizar traslados de alto impacto en este contexto es una muestra de insensibilidad institucional. Siga leyendo: De la Espriella anuncia “mano de hierro” contra las estructuras criminales luego del traslado de 117 presos Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas