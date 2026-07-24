Video | ¿Qué le pasó a Éiner Rubio? Es el segundo colombiano que abandona el Tour de Francia 2026

El ciclista colombiano Éiner Rubio, quien disputaba la actual edición del Tour de Francia, tuvo que abandonar la competencia tras el final de la etapa 19, que llegó al Alpe d’Huez y fue ganada por el líder de la competencia, Tadej Pogacar. De acuerdo con lo que se informó en la competencia, Éiner chocó contra un carro de la caravana ciclística al final de la etapa, resultó bastante afectado y por ello tuvieron que atenderlo y trasladarlo a un centro médico. Puede leer: ¿Quién es Harold Tejada?, ganador de la sexta etapa de la París-Niza, acá le contamos El Team Movistar publicó en sus redes sociales un mensaje en el que entregó detalles sobre el estado de salud de Rubio. “Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez”. Así mismo, detalló que “el colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones”.

Rubio se sumó así al antioqueño Fernando Gaviria, quien en la etapa 12 de la competencia sufrió una caída cuando trató de disputar el sprint para la victoria, y lastimosamente se fracturó la clavícula y por ello tuvo que dejar la carrera. En el caso de Éiner, no alcanzó a frenar y fue de frente, chocando su cara contra el parabrisas trasero del carro del Team Emiratos Árabes Unidos, UAE, que no pudo continuar con su recorrido por la cantidad de aficionados y eso ocasionó el accidente del colombiano. Lea más: Jasper Philipsen ganó la etapa 17 del Tour de Francia que mantiene como líder a Tadej Pogacar José Joaquín Rojas, mánager de Movistar, dijo que afortunadamente Éiner está bien, pero que pasaron un gran susto, ya que al verlo con la cara llena de sangre y manifestando mucho dolor temieron lo peor. “Afortunadamente, la organización nos ayudó para atenderlo de inmediato, limpiar la sangre y evacuarlo del lugar en helicóptero para que fuera atendido por los especialistas que determinaron sutura de unos 24 puntos”, comentó el representante de Movistar.

Pogacar se mantiene como líder sólido

El esloveno Tadej Pogacar, fue el ganador en la etapa 19 con llegada al Alpe d’Huez y se mantiene como líder y virtual campeón del Tour. El mejor colombiano fue Hárold Tejada, en el décimo lugar de la fracción y corredores como Lenny Martínez y Richard Carapaz, segundo y tercero de la etapa, respectivamente, mejoraron casillas en la clasificación general. Amplíe la noticia: Tadej Pogacar ganó con autoridad en la etapa 19 que terminó en el mítico Alpe d’Huez

Pogacar amplía ahora a 7 minutos y 11 segundos su margen respecto a Evenepoel en la general, a 9:42 su ventaja sobre Del Toro y a 10:06 la que tiene sobre Seixas, en la víspera de la etapa reina, que tendrá su final también en Alpe d’Huez, aunque entonces subiendo por el lado del col de Sarenne.

Lenny Martinez subió al quinto lugar y el ecuatoriano Carapaz ahora es octavo en la general de la competencia que termina este domingo.

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