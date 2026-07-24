Video | ¿Qué le pasó a Éiner Rubio? Es el segundo colombiano que abandona el Tour de Francia 2026

El ciclista colombiano Éiner Rubio, quien disputaba la actual edición del Tour de Francia, tuvo que abandonar la competencia tras el final de la etapa 19, que llegó al Alpe d’Huez y fue ganada por el líder de la competencia, Tadej Pogacar.
De acuerdo con lo que se informó en la competencia, Éiner chocó contra un carro de la caravana ciclística al final de la etapa, resultó bastante afectado y por ello tuvieron que atenderlo y trasladarlo a un centro médico.
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El Team Movistar publicó en sus redes sociales un mensaje en el que entregó detalles sobre el estado de salud de Rubio. “Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez”.
Así mismo, detalló que “el colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones”.