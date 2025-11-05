Con 29 minutos bajo el agua, un apneísta croata explora los límites humanos

Durante casi media hora, Vitomir Maricic no respiró. Boca abajo en una piscina, ante la mirada inquieta de su médico, algunos amigos y el jurado del récord Guinness, este apneísta croata luchó contra el dolor y los espasmos, poniendo a prueba los límites del cuerpo humano.

Cuando finalmente salió a la superficie, tras un esfuerzo sobrehumano, el pasado 14 de junio, Maricic había pulverizado en casi cinco minutos el anterior récord Guinness de apnea estática con inhalación de oxígeno. En esa modalidad, el apneísta aspira oxígeno puro durante 10 minutos antes de sumergirse en el agua.

“Ya he afrontado varios desafíos, pero éste ha sido uno de los más difíciles”, sobre todo mentalmente, explicó Maricic en una piscina de Rijeka, en la costa croata, donde nació hace 40 años.

“Cuando buceo, me desconecto completamente, es como si no estuviera allá, pero esta vez me costó mucho mentalmente y más o menos a la mitad del intento, pensé en abandonar”, admitió.

Superado ese momento, aguantó bajo el agua 29 minutos y 3 segundos.

Incluso su médico y amigo, Igor Barkovic, pensaba que era imposible aguantar tanto tiempo sin respirar. La capacidad del cuerpo humano “es un campo totalmente inexplorado por la medicina moderna, pese a que abre nuevas perspectivas que quizá algún día lleguen a ayudar a nuestros pacientes”, explicó el neumólogo.