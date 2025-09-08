Semana final en la Vuelta a España: los colombianos prometen dar batalla

La Vuelta de España llega esta semana al envite definitivo con el duelo entre Jonas Vingegaard, que porta el maillot rojo de líder, y Joao Almeida en segundo plano por las protestas propalestinas contra la presencia de la formación Israel-Premier Tech.
Por el lado de los corredores de Colombia, Santiago Buitrago, quien el pasado domingo estuvo cerca de la victoria en la localidad Monforte de Lemos (arribó cuarto), promete, al igual que Egan Bernal (sexto ese mismo día), seguir batallando por un triunfo de etapa.