Etapa 11 de la Vuelta a España no tuvo ganador por manifestación pro-palestina en la meta

La general no tuvo cambios tras neutralizarse la etapa cuando restaban tres kilómetros. Jonas Vingegaard sigue siendo el líder y Egan Bernal el mejor colombiano, en la casilla 11.

    Las protestas pro Palestina se siguen presentando en la Vuelta a España. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

A diferencia de los puntos de la montaña, el esfuerzo por ganar la etapa 11 de la Vuelta a España, y en la que luchó por el triunfo hasta faltando 22 kilómetros el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), quedó en vano. Todo esto por protestas de varias personas a favor de Palestina.

Si bien en la edición 80 de la ronda ibérica corre el Israel Premier Tech, este último le quitó la marca “Israel” a su camiseta, pero las manifestaciones se siguen presentando.

Ya durante la quinta fracción la prueba se vio manchada luego de que un grupo de protestantes pro Palestina boicoteara la competencia cuando rodada, en la contrarreloj por equipos, de 24.1 km y en la localidad de Figueres (Cataluña), el elenco del Israel-Premier Tech.

Contexto del conflicto Israel-Palestina

El ataque del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han causado al menos 62.819 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la dirección de Hamás.

Lea: Egan Bernal tras la décima etapa de la Vuelta: “No tuve mi mejor día, pero igual lo salvé”

Este ministerio, cuyos datos son considerados fiables por la ONU, no precisa el número de combatientes fallecidos.

Este miércoles, en el sitio de meta en Bilbao, a los corredores les fue imposible llegar allí por las decenas de manifestantes que se tomaron la carretera. Debido a esto no hubo ganador de etapa, que tenía un trayecto de 157,4 kilómetros con salida y llegada en Bilbao.

A falta de 70 kilómetros, Buitrago saltó del pelotón en busca de la victoria. Le dio cacería al resto de fugados y quedó en punta junto al local Mikel Landa (Soudal Quick-Step), este último que, al parecer por una molestia física en la espalda, frenó su andar cuando restaban 32 km. Luego, a falta de 22 km, Buitrago fue arropado por el pelotón principal tras la aceleración del Visma, que tiene al líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard.

También tuvo protagonismo Juan Guillermo “El Grillito” Martínez (Team Picnic–PostNL), inmerso en el segundo grupo de fuga.

En ese complicado trayecto, los corredores vivieron un continuo sube y baja debido a los siete pasos montañosos que debieron superar, dos de segunda y cinco de tercera categoría.

“Es la confirmación de su talento. Cada vez se ve en mejor forma y demuestra que es un corredor para este tipo de pruebas”, comentó el expedalista Santiago Botero en la transmisión de carrera a través de Caracol Sports.

No obstante, las protestas volvieron a manchar el buen espectáculo que se vivía entre los pedalistas.

Este jueves se celebrará otra jornada alta exigencia. Serán 144,9 km entre Laredo y Corrales de Buelna, etapa de media montaña.

