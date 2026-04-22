Emiliana Arango da un golpe de autoridad, vence a la favorita y sigue firme en el WTA de Madrid

La colombiana Emiliana Arango firmó una destacada actuación en el WTA de Madrid al avanzar de ronda tras imponerse con autoridad a la australiana Talia Gibson, número 58 del ranking mundial. La tenista nacional, ubicada en el puesto 86, se llevó la victoria en dos sets por 6-3 y 6-2 en un partido que tuvo una duración de 1 hora y 20 minutos.

El triunfo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto. Gibson, de 21 años, llegaba como favorita gracias a sus recientes actuaciones en torneos de alto nivel como Indian Wells y Miami, donde consiguió victorias de peso ante jugadoras del top mundial como Iva Jovic, Jasmine Paolini —actual número 9 del ranking— y Naomi Osaka, una de las figuras del circuito.

Sin embargo, Arango mostró solidez desde el fondo de la cancha, controló los tiempos del partido y supo aprovechar los momentos clave para imponerse con claridad, confirmando su buen momento en la temporada.

La colombiana viene construyendo una campaña consistente en 2026. Uno de sus resultados más destacados fue la semifinal alcanzada en el WTA 250 de Bogotá, donde cayó ante la húngara Panna Udvardy, número 78 del mundo.

Ahora, en Madrid, tendrá un desafío de alto nivel en la siguiente ronda: se medirá ante la checa Linda Noskova, actual número 13 del ranking. La europea llega en gran forma, tras alcanzar los cuartos de final del WTA 500 de Stuttgart —también sobre tierra batida— y las semifinales en Indian Wells, donde fue superada por la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.