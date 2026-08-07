¡Gokú volvió a sacar todos sus poderes! Yeison López ganó dos oros y rompió récord mundial

López, que fue medallista en los Juegos Olímpicos de París en 2024, también se quedó con la presea dorada en la prueba de envión 88 kilogramos, donde levantó 202 kilos en su primer levantamiento y con eso se aseguró la medalla que lo acerca a las próximas olimpiadas, que serán en Los Ángeles durante agosto de 2028.

El pesista colombiano Yeison López volvió a romper un récord mundial. Esta vez lo hizo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizan en República Dominicana. Gokú, como es conocido, levantó 182 kilos en el arranque –alzar el peso desde el suelo hasta tener los brazos completamente extendidos sin hacer pausas–, y se quedó con la medalla de oro de la prueba.

Estas medallas se sumen a los tres oros que Gokú logró en el pasado Campeonato Panamericano de Pesas en Panamá, alcanzando triple récord mundial con 181 kilogramos en envión, 216 de envión para un total de 397 kilogramos. Además, Yeison fue elegido como el Mejor Pesista del torneo.

“Tenía muchos nervios porque son mis primeros Juegos Centroamericanos, y obviamente hay temor, pero también mucha felicidad de representar de nuevo al país, algo que me da mucho orgullo, estamos haciendo un gran trabajo con el profe Arrieta con miras a Juegos Olímpicos, la idea no era hacer récord mundial, pero en la competencia uno se emociona y da al máximo”, dijo Yeison, quien se preparó en Barranquilla para esta competencia.

Ahora Gokú, quien superó una virosis antes de la competencia, se prepara para seguir con las competencias pues su ruta continúa en México, China y Catar.

De esta manera Colombia llegó a 10 medalla de oro, una plata y tres bronces en las pesas, consolidándose como potencia en la región y con un proceso de renovación con nuevas caras como Duván Ferrer, Julieth Rodríguez, Karen Mosquera, quienes junto a los medallistas olímpicos Marí Leivis Sánchez y Yeison López, siguen firmes en el camino de los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Colombia se mantiene en la segunda casilla de la tabla de medallería con 85 oros, 91 platas y 75 bronces. México se mantiene primero con 160 otros, 106 platas y 105 bronces; mientras que Cuba es tercero con 43-41-53.

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