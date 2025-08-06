Yeison Reyes ganó etapa 6 de la Vuelta en La Línea, el líder Contreras sufrió y Camargo se metió en pelea por título

El ciclista boyacense Yeison Reyes, del equipo Orgullo Paisa, venció este miércoles en la sexta etapa de la Vuelta a Colombia, de 231,3 kilómetros, la quinta más larga en la historia de la carrera, y que se celebró entre Mosquera y el Alto de La Línea, donde el cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia) sufrió, pero logró conservar la camisa amarilla de líder.
Reyes, que nació hace 28 años en Ramiriquí, Boyacá, impuso sus dotes de escalador en la exigente fracción al atacar al grupo de favoritos a falta de 5,9 kilómetros, y con una aceleración pasmosa dejó atrás a sus rivales, cazó a los que estaban en fuga, y cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de 6 horas y 4 minutos.