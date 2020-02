Me invitaron a ser Director por un día de EL COLOMBIANO. Antes de responder me hice una infinidad de preguntas: ¿Seré capaz de llenar 16 páginas con información interesante? ¿Tendré una buena historia que contar? ¿Será posible que un cantante pueda fingir ser periodista por un solo día? Me encontré con una responsabilidad inmensa y un “no” como respuesta a casi todos mis interrogantes.

¡Tal vez ese era el camino! Seguir preguntando. Vinieron a mi mente un par de dudas que, sin excepción, me formulan periodistas, colegas y personas que me encuentro cada vez que cruzo la frontera: ¿Qué tiene Colombia para que su música sea tan atractiva en el mundo? ¿Por qué hay tantos colombianos exitosos?

Suelo explicarles que somos un país diverso, un crisol de culturas y etnias, una sociedad compleja con muchas historias por contar y que, por alguna otra razón que desconozco, hace casi 20 años estamos alternando en el podio de la música mundial. Infortunadamente, esa respuesta rápida y casi automática es vaga y me suscita más interrogantes.

¿Qué futuro les espera a nuestros músicos, esos que no están en las listas globales o que no tienen millones de seguidores en redes sociales? Quiero conocer a esos intérpretes que con disciplina y pasión se dedican a su instrumento por años esperando dominar ese oficio que los llevará a cumplir sus sueños. Esos que nos representan en el exterior y muchas veces desconocemos. Quiero saber en qué lugares de nuestra Colombia hay gente haciendo música y cómo suenan para trazar un mapa sonoro.

Entre los extremos más distantes de la geografía y los centros urbanos encontramos cientos de proyectos. Escuché todo tipo de sonidos: de la selva, electrónicos, fusiones, negros, blancos, bandas, ensambles, agrupaciones, coros y solistas. También me pregunté quién los apoya, qué fundaciones o empresas promueven el acceso a la música. Y finalmente, en qué instituciones y escuelas un joven con talento e inquietudes musicales puede prepararse como profesional.

Espero que juntos entendamos un poco mejor el valor de nuestra cultura e historia y que la música siga siendo una apuesta segura para muchos jóvenes del país. Porque cuando en el mundo se habla de Colombia, el talento resuena.

Gracias por invitarme a preguntar.