Estudio de Harvard reveló las habilidades blandas que son esenciales para crecer profesionalmente en tiempos de IA

Al paso frenético al que va la inteligencia artificial, permeando todos los aspectos de la vida, incluso el laboral, las competencias técnicas suelen acaparar la atención. Por eso, hay un elemento que sigue marcando la diferencia: las habilidades blandas. Estas destrezas humanas, a menudo subestimadas, están demostrando ser el verdadero motor del éxito profesional y organizacional. Un estudio de Harvard Business Review, que analizó más de mil ocupaciones y múltiples habilidades, encontró que quienes poseen bases sólidas en comprensión lectora, matemática básica, trabajo en equipo, pensamiento crítico, adaptabilidad y colaboración, se adaptan mejor a los cambios. Estas personas aprenden con mayor facilidad, ascienden más rápido y muestran mayor resiliencia ante los giros del mercado laboral.

"Quienes solo se enfocan en habilidades técnicas tienen menos capacidad de adaptación", señala el informe, destacando que la combinación entre conocimientos técnicos y habilidades blandas es la que realmente abre las puertas al crecimiento profesional.

Beneficios que brindan el desarrollar habilidades blandas

La automatización y la inteligencia artificial amenazan muchas tareas técnicas, pero son las competencias humanas las que mantienen a flote a los profesionales y organizaciones. FOTO: Getty

No se trata solo de triunfos personales. Las empresas también obtienen grandes ventajas cuando promueven estas competencias, tales como: - Los equipos con buenas destrezas blandas facilitan las transformaciones organizacionales. - Fortalecen las estructuras en tiempos de incertidumbre, un punto crítico en plena era de la inteligencia artificial y la automatización.

Habilidades blandas que se diferencian en tiempos de IA

Mientras muchas tareas técnicas están siendo asumidas por la automatización, habilidades como: el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la colaboración se han vuelto casi imposibles de reemplazar. Son estas capacidades humanas las que hacen que las organizaciones sean más estables, creativas y resistentes a los cambios del mercado.

Un llamado a revalorarlas