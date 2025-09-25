¡Pilas, estudiantes! Huawei abrió convocatoria para concurso internacional en TIC; así puede inscribirse

Huawei anunció la apertura de inscripciones para la Huawei ICT Competition 2025–2026, el concurso académico internacional que reúne a miles de estudiantes de todo el mundo y que este año llega a su décima edición. La competencia, reconocida como una de las plataformas más importantes de formación e intercambio de conocimiento en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), invita a jóvenes colombianos de educación superior técnica, tecnológica, profesional, maestría y doctorado a demostrar sus habilidades y representar al país en la gran final global que se celebrará en Shenzhen, China. “Durante diez ediciones, esta competencia se ha consolidado como un puente entre la academia y la industria tecnológica, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de capacitarse, certificarse y poner a prueba sus conocimientos en un entorno altamente competitivo”, se describe en la convocatoria de Huawei. En el caso de Colombia, los equipos nacionales han tenido una participación destacada, alcanzando la fase global durante los últimos cuatro años y dejando en alto el nombre del país en escenarios internacionales. Le puede interesar: ¿Quiere estudiar un posgrado en las mejores universidades del mundo? Colfuturo le explica cómo hacerlo

Una competencia que abre puertas

La Huawei ICT Competition no es solo un examen académico, sino un espacio donde los estudiantes desarrollan habilidades prácticas, potencian su creatividad y conocen de primera mano los avances tecnológicos que están transformando el mundo. A través de esta plataforma, los jóvenes participantes acceden a entrenamientos, cursos especializados y mentorías que fortalecen su perfil profesional y mejoran su empleabilidad. “Con este programa buscamos impulsar la educación mediante la colaboración con universidades, instituciones tecnológicas y empresas del sector, creando una plataforma global donde los estudiantes puedan desarrollar y fortalecer sus habilidades tecnológicas en un entorno internacional. Creemos en el talento colombiano, por eso invitamos a todos los jóvenes a inscribirse, aprovechar esta oportunidad y descubrir hasta dónde pueden llegar”, afirmó Lorena Rodríguez, Gerente de CSR de Huawei Colombia. Lea más: Puerto Antioquia capacitó a más de 200 habitantes de Urabá para fortalecer la operación portuaria

Categorías de participación

Este año, los universitarios podrán inscribirse en cuatro categorías: 1. Redes de Telecomunicación: enfocada en enrutamiento, switching y tecnologías de conectividad. 2. Nube: orientada a servicios de cloud computing, almacenamiento y big data. 3. Computación: centrada en inteligencia artificial, programación y cómputo avanzado. 4. Innovación: los estudiantes deben inscribirse desde el inicio en equipos junto a un mentor, presentando un proyecto que resuelva una problemática social mediante el uso de tecnologías avanzadas. Esta modalidad busca que el conocimiento se aplique directamente en beneficio de las comunidades.

Requisitos para participar en la convocatoria de Huawei

La Huawei ICT Competition busca ser una plataforma inclusiva y abierta para todos los apasionados por la tecnología. Por eso, este año se amplió la convocatoria para que, además de estudiantes de pregrado técnico, tecnológico y profesional, también puedan participar los de posgrado (maestría y doctorado). Los requisitos son: · Ser mayor de 18 años. · Estar matriculado en una institución de educación superior en Colombia (técnico, tecnólogo, profesional o maestría). · Contar con conocimientos básicos en su categoría. · Hablar y escribir inglés. Los interesados podrán inscribirse hasta el 31 de diciembre de 2025 en el portal oficial de la Huawei ICT Competition (dale clic a este enlace).

Camino hacia la final global