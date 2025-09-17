Puerto Antioquia capacitó a más de 200 habitantes de Urabá para fortalecer la operación portuaria

Puerto Antioquia avanza en su apuesta por el desarrollo económico y social de Urabá al capacitar a 217 personas de la región en competencias clave para la operación del futuro terminal portuario.
La iniciativa, realizada en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, de Apartadó, busca preparar talento local para cubrir las necesidades de uno de los proyectos logísticos más importantes del país.
