Puerto Antioquia capacitó a más de 200 habitantes de Urabá para fortalecer la operación portuaria

Puerto Antioquia avanza en su apuesta por el desarrollo económico y social de Urabá al capacitar a 217 personas de la región en competencias clave para la operación del futuro terminal portuario. La iniciativa, realizada en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, de Apartadó, busca preparar talento local para cubrir las necesidades de uno de los proyectos logísticos más importantes del país. Conozca también: Formación para el empleo en Puerto Antioquia: así se está preparando la región para atender las nuevas demandas laborales

Capacitación especializada en equipos portuarios

La formación en operación portuaria fortalece las oportunidades de trabajo en el Urabá antioqueño. FOTO: CORTESÍA

La formación ha incluido cursos especializados en Multi Trailers (MTS) –vehículos que transportan varios contenedores–, Terminal Tractors (TT) para mover carga, entrenamientos para auxiliares reefers (supervisores de contenedores refrigerados) y auxiliares de puerta encargados de la logística de acceso. Actualmente, 180 personas continúan capacitándose en el manejo de Reach Stackers (grúas móviles para contenedores) y RTG (grúas pórtico sobre neumáticos). Le puede interesar: Reactivaron trabajos en la plataforma en Puerto Antioquia en la que murieron tres operarios

¿Cuál ha sido impacto en las comunidades de Urabá?