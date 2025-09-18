Más de 16.000 ofertas laborales en bodegas y transporte: vacantes hasta $2 millones y sin experiencia previa

Encontrar empleo es un empleo en sí mismo se suele escuchar por ahí, pero el sector logístico y de transporte en Colombia se ha vuelto una puerta abierta para miles de personas, pues actualmente hay cerca de 16.000 vacantes activas, de las cuales 10.000 ofrecen contratación inmediata.
Esta cifra refleja la fuerza de una industria que sostiene gran parte del comercio y que hoy busca manos que mantengan en movimiento las bodegas, almacenes y rutas de distribución del país.
Le puede interesar: Gimnasios y empresas en Colombia necesitan entrenadores: estas son las ciudades con más vacantes