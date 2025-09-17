S&A ofrece más de 400 vacantes a nivel nacional: todas presenciales y buenos beneficios laborales

La aguja del empleo sigue moviéndose y una de las empresas con mayor trayectoria en contratación temporal está ampliando su equipo. S&A Servicios y Asesorías SAS BIC anunció que tiene más de 400 ofertas de empleo activas en varias ciudades del país, dirigidas a personas interesadas en trabajar de manera presencial.
Esta empresa, con 46 años de experiencia en atracción de talento humano, es un aliado estratégico para cientos de empresas en Colombia, pues se encarga de ofrecer soluciones de contratación flexible mediante el envío de trabajadores en misión, un modelo que permite cubrir necesidades inmediatas de personal mientras conecta a los candidatos con nuevas oportunidades.
