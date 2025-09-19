x

Egan, al frente de 13 compatriotas en su esperado debut en el Mundial de ciclismo

Por primera vez en su exitosa carrera, y a sus 28 años, Bernal estará presente en un Mundial de ruta, que se llevará esta vez en Kigali, Ruanda desde este domingo y el 28 de septiembre. El cundinamarqués llega con gran nivel y confianza tras ganar etapa en Vuelta a España.

    Egan representó por primera vez a Colombia, en élite, en 2024, cuando hizo parte del Tour Colombia, en el que fue quinto. FOTO CORTESÍA-FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
bookmark

Convertido en uno de los mejores pedalistas colombianos de la historia, llama la atención que Egan Bernal jamás haya representado al país en un Mundial de ciclismo de ruta.

Sí lo hizo pero cuando corría en ciclomontañismo, modalidad en la que fue, cuando era aún juvenil, medallista de plata en Noruega-2014, y de bronce en Andorra-2015.

Lea: ¿Egan Bernal será compañero de Vingegaard en el Visma en 2026? Esto dicen desde Italia

El cansancio acumulado después de una larga temporada, dolencias físicas o quizá que los recorridos de aquellos certámenes mundiales a los que era convocado no le favorecían lo hacían, a última hora, desistir.

Ahora, ya con 28 años de edad, el campeón del Tour de Francia-2019 y del Giro de Italia-2021, aceptó el llamado del seleccionador nacional, el antioqueño David Vargas, para integrar las filas del representativo que competirá desde este sábado y hasta el 28 de septiembre en el la edición 92 del Campeonato Mundial que tendrá como sede Kigali, Ruanda.

¿Y cómo no contar con Bernal si es el actual campeón nacional no solo de fondo sino también de contrarreloj? Con el nivel que viene exhibiendo, el cundinamarqués hace olvidar que a comienzos de 2022 por poco pierde la vida luego de accidentarse mientras entrenaba. Es tan asombroso lo que hace, que este viernes, desde Italia, el periodista Beppe Conti, de la cadena RAI, afirmó que Bernal, del Ineos, ya tendría todo acordado para correr en el equipo Visma desde 2026 al lado del danés Jonas Vingegaard, reciente campeón de la Vuelta a España, en la cual el criollo ganó etapa. Por lo pronto no hay confirmación de esa información, en pleno mercado de pases, por parte de las respectivas escuadras.

“Lo he dicho muchas veces, no sé si lo voy a lograr o no, pero la verdad es que me levanto todos los días pensando en volver a ser el mejor, en estar delante. Es para lo que me preparo, por eso sigo montando en bicicleta”, comentó Egan durante la ronda ibérica.

Por primera vez en la historia el Mundial se celebrará en territorio africano. Allí, Colombia competirá con 14 deportistas en las categorías élite, sub-23 y juvenil, ambas ramas.

Egan, en élite, estará acompañado por su compañero en Ineos Brandon Rivera, con quien estuvo en la Vuelta, Harold Tejada, el mejor nacional en ese certamen (12°) y Walter Vargas.

Entre los hombres que defenderán al país en sub-23 actuarán Juan Felipe Rodríguez Contreras, Jaider Muñoz Restrepo; en juvenil, Jerónimo Calderón Palacio y Kevin Andrés Estupiñán.

En damas competirán Paula Andrea Patiño, Diana Peñuela (élite), Juliana Londoño David, Natalia Garzón Cifuentes (sub-23), Luciana Osorio Betancur y Estefanía Castillo López (juvenil).

Siga leyendo: Mundial de ruta, título que le falta a Colombia

¿Ha ganado Colombia medallas en ciclismo de ruta?
En élite, entre tanto, el representante nacional más destacado en la carrera de ruta ha sido Álvaro Mejía, luego de ser cuarto en Stuttgart, Alemania, en 1991, cuando triunfó el italiano Gianni Bugno. Mientras que en contrarreloj Santiago Botero fue bronce en Lisboa, Portugal, 2001 y oro en Zolder, Bélgica-2002.
¿Cuándo y quién debutarán por Colombia en el Mundial de ciclismo en Ruanda?
El Mundial en Kigali se abrirá este domingo con las contrarreloj élite, en las que Colombia actuaría con el paisa Walter Vargas, vigente campeón panamericano de la especialidad, y la caldense Diana Peñuela, campeona nacional.

