Bimbo Colombia busca talento para distintas áreas; conozca las vacantes activas

Grupo Bimbo, una de las compañías más grandes del sector de alimentos en el mundo, continúa consolidando su presencia en Colombia con una oferta laboral diversa que busca atraer talento comprometido con la innovación, la sostenibilidad y el propósito de “alimentar un mundo mejor”.
Desde su llegada al país en 1996, la empresa ha construido una operación sólida con plantas de producción y centros de distribución en distintas regiones del territorio nacional. Su cultura se basa en la llamada “regla de oro: respeto, justicia, confianza y afecto”, principios que guían la gestión de talento y el ambiente laboral.
