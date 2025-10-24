Bimbo Colombia busca talento para distintas áreas; conozca las vacantes activas

Grupo Bimbo, una de las compañías más grandes del sector de alimentos en el mundo, continúa consolidando su presencia en Colombia con una oferta laboral diversa que busca atraer talento comprometido con la innovación, la sostenibilidad y el propósito de “alimentar un mundo mejor”. Desde su llegada al país en 1996, la empresa ha construido una operación sólida con plantas de producción y centros de distribución en distintas regiones del territorio nacional. Su cultura se basa en la llamada “regla de oro: respeto, justicia, confianza y afecto”, principios que guían la gestión de talento y el ambiente laboral. Le puede interesar: Empresas buscan talento diverso: hay más de 1.200 ofertas laborales para personas en condición de discapacidad

¿Por qué trabajar en Bimbo?

Bimbo busca fortalecer su equipo en Colombia con talento que comparta su propósito de alimentar un mundo mejor. FOTO: CORTESÍA BIMBO

Bimbo promueve un entorno plenamente humano, diverso e inclusivo, reconocido recientemente por entidades como Andesco y Computrabajo, que la destacaron entre los mejores lugares para trabajar en Colombia. Además, impulsa programas de formación interna y bienestar que buscan garantizar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Entre sus iniciativas más sobresalientes se encuentran “Campeonas de Sueños”, que fomenta la equidad de género, y la “Ruta de Transición hacia la Movilidad Sostenible”, enfocada en reducir la huella de carbono mediante el uso de vehículos eléctricos y otras acciones ambientales. Lea más: Miles de ofertas laborales para asesores comerciales en Cali, Bogotá y Medellín están disponibles en Magneto Empleos

Vacantes disponibles

Actualmente, la compañía cuenta con diversas ofertas laborales en áreas de producción, logística, ventas y administración, publicadas en la plataforma Magneto Empleos.

Conductor(a) Entregador(a) - Barbosa, Copacabana, Envigado, Medellín, Girardota

Responsabilidades: - Realizar la entrega de productos en la ruta asignada. - Asegurar la carga y descarga segura de los productos. - Mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento. - Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial. - Reportar cualquier incidente o problema durante la entrega. - Ofrecer un excelente servicio al cliente durante la entrega. Requerimientos: - Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde su expedición. - Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo. - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 am. - Facilidad de transporte hacia la Zona Industrial de Montevideo. - No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes. Aplique aquí.

Entregador Preventa Norte Toberin - Bogotá

Responsabilidades: - Conducir y operar vehículos de reparto según las normas de tránsito. - Realizar entregas de productos en las ubicaciones designadas. - Verificar la exactitud de los pedidos antes de la entrega. - Manejar la documentación requerida para cada entrega. - Mantener el vehículo en condiciones óptimas de operación. - Brindar un excelente servicio al cliente durante las entregas. - Trabajar en coordinación con el equipo de preventa para asegurar la eficiencia de las rutas. Requerimientos: - Licencia de conducción C1 o C2 con al menos 18 meses de antigüedad. - Sin multas ni comparendos vigentes validado a través de SIMIT. - Experiencia mínima de 18 meses como conductor preferiblemente en entregas. - Disponibilidad para trabajar desde las 6:00 a.m. hasta finalizar la ruta de lunes a sábado. - Residencia en el norte de la ciudad o disposición para desplazarse diariamente. Postúlese acá.

Técnico de mantenimiento - Tenjo, Mosquera, Funza, Madrid

Requisitos: - Formacion como técnico, tecnólogo en mecánica industrial, electricidad, electrónica o mecatrónica. - Experiencia de dos años en áreas relacionadas con el cargo: como Mecánico de Mantenimiento Industrial. Conozca también: Trabajo independiente en Colombia: ¿cómo cumplir con sus impuestos y asegurar su futuro financiero? Funciones: - Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y lubricación de maquinaria y equipo. - Manejo de refacciones. - Garantizar el buen estado y el funcionamiento de las seguridades de los equipos antes de ser operados. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo postularse?