Empresas buscan talento diverso: hay más de 1.200 ofertas laborales para personas en condición de discapacidad

Mientras la mayoría de colombianos sin discapacidad alcanza una participación laboral del 66,5% de acuerdo con el trimestre entre junio de agosto, solo el 20,4% de las personas con discapacidad logra acceder al empleo formal. Sin embargo, aunque aún queda haciendo mucha falta la articulación de empresa y estado para cerrar estas brechas, lo positivo es que a hoy existen más de 1.200 vacantes activas en todo el país dirigidas a esta población, publicadas en la plataforma Magneto Empleos.
Las oportunidades se concentran en sectores como ingenierías, servicio al cliente, manufactura, BPO, contabilidad y finanzas, y representan un avance significativo hacia un mercado laboral más equitativo e inclusivo.
Le puede interesar: Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar