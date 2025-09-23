x

¡Aproveche! 5 prompts de IA para crear una hoja de vida que pase filtros ATS y atraiga reclutadores

Aprenda a usar inteligencia artificial para adaptar su currículum, destacar logros medibles y aumentar sus oportunidades.

  • Los ATS y la IA transforman el reclutamiento. Usa estos 5 prompts para potenciar tu hoja de vida y captar la atención de las empresas. FOTO: CORTESÍA
  • La IA y los prompts pueden ayudarle a personalizar su hoja de vida, identificar palabras clave y mejorar sus posibilidades de empleo en Colombia. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
23 de septiembre de 2025
En la búsqueda de empleo, los sistemas ATS (Applicant Tracking Systems) se han vuelto en herramientas poderosas para las empresas que necesitan filtrar cientos de hojas de vida. Estas herramientas automatizan la revisión de aplicaciones y, cada vez más, emplean inteligencia artificial para acelerar procesos.

Según el informe El futuro de la selección de personal 2025 de LinkedIn, el 37 % de las organizaciones ya experimenta o integra activamente IA generativa para automatizar tareas repetitivas como la primera revisión de hojas de vida.

Según la Universidad Europea, este avance puede ahorrar a los reclutadores hasta un día completo de trabajo por semana, lo que significa que el primer filtro muchas veces no lo hace un humano, sino un algoritmo.

Por ende, se evidencia lo importante que es de que su currículo esté preparado y óptimo para sistemas automatizados, usando las palabras clave adecuadas y formatos compatibles con ATS.

Una hoja de vida bien estructurada no solo pasa el primer filtro, sino que también facilita al reclutador humano identificar tus fortalezas.

El uso de prompts en IA ayuda a los profesionales a reflexionar sobre su perfil y su propuesta de valor. Permite ver su experiencia desde un ángulo estratégico y orientado a resultados, lo que aumenta sus posibilidades de destacar en un mercado competitivo”, afirmó un vocero de la Universidad Europea.

Le puede interesar: ¡Aproveche! Universidad de Standford abrió cursos en línea gratuitos para darle un “plus” a su hoja de vida

Cinco prompts de IA para fortalecer su hoja de vida

La IA y los prompts pueden ayudarle a personalizar su hoja de vida, identificar palabras clave y mejorar sus posibilidades de empleo en Colombia. FOTO: GETTY
La IA y los prompts pueden ayudarle a personalizar su hoja de vida, identificar palabras clave y mejorar sus posibilidades de empleo en Colombia. FOTO: GETTY

Con este panorama, la Universidad Europea elaboró una guía práctica con prompts de inteligencia artificial que ayudan a los profesionales a destacar sus habilidades y logros.

Cabe explicar que, los prompts son instrucciones que puedes usar en herramientas como ChatGPT para personalizar y mejorar tu perfil:

1- Descripción de experiencia laboral contundente:

“Redacta una descripción profesional para resaltar los logros en mi experiencia como (tu cargo) en (nombre de la empresa), donde estuve a cargo de (principales responsabilidades). Enfócate en resultados medibles y usa un lenguaje formal pero claro.”

2- Destacar habilidades blandas:

“Sugiere cinco maneras de describir habilidades blandas como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo en un currículum, orientado a (indicar sector).”

3- Adaptar Su perfil a una vacante específica:

“Dame una versión mejorada de este resumen profesional para que se ajuste al perfil de (cargo al que postulas), con base en esta oferta de trabajo: (insertar texto de la vacante).”

Lea más: ¿Usted posee el síndrome de “estar ocupado” en el trabajo? Así lo puede identificar para evitarlo

4- Transformar tareas en logros medibles:

“Ayúdame a transformar estas tareas en logros medibles para un reclutador: (enumerar las tareas principales que hiciste en tu empleo anterior).”

5- Identificar palabras clave del sector:

“Analiza esta oferta de trabajo y extrae las 10 palabras clave más relevantes para incluir en un CV que pase filtros ATS (sistemas de seguimiento de candidatos): (inserta la descripción del trabajo).”

“El futuro de la búsqueda de empleo estará marcado por la personalización asistida por IA. Los prompts no reemplazan el criterio humano, pero sí potencian la forma en que los candidatos presentan su experiencia, ayudándolos a conectar mejor con las necesidades de las empresas”, concluyó el experto de la Universidad Europea.

Utilidad para la vida