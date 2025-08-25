¡Aproveche! Universidad de Standford abrió cursos en línea gratuitos para darle un “plus” a su hoja de vida

La formación continua es una herramienta fundamental para mantenerse vigente, mejorar el perfil profesional o incluso reconvertirse hacia nuevas áreas con mayor demanda. Ante eso, la Universidad de Stanford, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, pone a disposición de cualquier persona interesada su plataforma Stanford Online, un portal educativo que reúne cursos gratuitos en múltiples áreas del conocimiento. Estos programas, además de fortalecer el aprendizaje académico, ayudan a mejorar la empleabilidad y a impulsar la carrera profesional en un mercado donde las habilidades técnicas y blandas marcan la diferencia. Le puede interesar: Universidad Eafit lanzó convocatoria de Becas Talento en Investigación que buscan fortalecer la ciencia en Colombia

¿Qué tipo de cursos ofrece Stanford?

El catálogo es amplio y diverso. Existen cursos avanzados para quienes ya tienen conocimientos en áreas específicas como medicina, ingeniería o ciencias naturales. Ejemplos de estos programas son: - Mecánica cuántica. - Termodinámica. - Atención médica y preparación para crisis. - Implementación de telesalud. Pero también hay opciones para quienes buscan empezar desde cero o explorar nuevos campos. Entre ellas se encuentran: - Principios de economía. - Fundamentos de programación. - Cómo aprender matemáticas. Además, Stanford ha incluido cursos enfocados en habilidades blandas, esenciales para el desarrollo profesional en cualquier sector. Temas como la comunicación en entornos laborales, el pensamiento crítico o el relacionamiento profesional hacen parte de la oferta. Lea más: ¡Atentos, estudiantes! Bavaria abrió convocatoria nacional de prácticas profesionales y así puede postularse

¿Cómo es la modalidad y duración de los cursos ofertados por la Universidad de Standford?

Los cursos gratuitos de Stanford ofrecen formación en habilidades técnicas y blandas, con posibilidad de certificación para quienes quieran respaldar su aprendizaje. FOTO: GETTY

Los cursos son 100 % virtuales y están diseñados bajo la metodología de los MOOC (cursos masivos, abiertos y en línea). Aunque la mayoría se dicta en inglés, es posible acceder a traducciones al español en varios de ellos. La duración depende de cada curso, pero en general se extienden por varias semanas y requieren de unas cuantas horas de dedicación semanal. La ventaja es que cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos de Stanford?