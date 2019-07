¿Por qué una mujer negra es la nueva agente 007?

Su nombre es Lashana Lynch, es británica de ascendencia jamaiquina, profesional en actuación, tiene 31 años y su cara no es desconocida porque participó en la serie Still Star-Crossedy, interpretando a Rosaline Capulet, y recientemente en la película Capitana Marvel, filme en el que actuó como la piloto Maria Rambeau. Ahora, medios internacionales aseguran que es la nueva agente 007 en la próxima película de la saga, llamada Bond 25.

Los titulares han confundido a algunos usuarios que han salido a manifestarse en Twitter, creyendo que Lynch es la nueva agente Bond. Lo cierto es que James Bond (el personaje) y 007 (el número de código asignado) son diferentes, por lo que una nueva agente 007 no es necesariamente el agente secreto.

En la más reciente película que se ha estrenado de la saga, titulada Spectre (2015), (atención spoiler), James Bond, interpretado por Daniel Craig, decidió retirarse de su agencia MI6, la que le había asignado el 007.

Por lo tanto, el código queda libre y un nuevo agente del MI6 puede recibirlo si se lo otorgan. De hecho, Bond, no siempre ha sido el agente 007, aclara la página web en la que se comparte información de las películas, llamado MI6. No lo fue en las entregas License to Kill (1989) y You Only Live Twice (1967).

Aún no hay información confirmada de parte de el director y guionista del filme, Cary Fukunaga, pero medios como Daily Mail y Variety lo aseguran. No obstante, esa información contrasta con la compartida en un video en el perfil oficial de James Bond en Twitter hace pocas semanas. En el clip muestran imágenes en el set de grabación en Jamaica y se refieren a Bond como el agente 007 y a la actriz Lynch como Nomi. Habrá que esperar a que la película se estrene en los primeros meses de 2020.