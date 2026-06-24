Avatar 3 llega a Disney+: todo lo que hay que saber antes de verla

James Cameron cierra el círculo de su tercera entrega de Avatar llevando la saga al streaming. La película, que recaudó 1.490 millones de dólares en cines, está disponible en Disney+ desde esta semana. Avatar: Fuego y ceniza (Avatar: Fire and Ash) es la tercera parte de la saga de ciencia ficción y acción que Cameron ha construido durante más de una década. La familia de Jake Sully vuelve a enfrentarse a la amenaza terrícola, esta vez agravada por una nueva alianza entre los invasores y el pueblo de las cenizas, una comunidad devota al fuego que ha rechazado las costumbres y a la diosa naturaleza de Pandora, y que ataca a otros Na’vi. La tribu del agua que acogió a los Sully también queda expuesta al peligro.

La película fue concebida junto a la segunda entrega como guiones escritos en simultáneo, lo que según los críticos acentúa la sensación de que algunos esquemas argumentales se repiten. Cameron, sin embargo, ha recurrido históricamente a los clichés como andamiaje para sostener espectáculos de gran escala y un discurso ideológico en torno a lo bélico y lo familiar. Avatar siempre ha sido una saga ecologista y pacifista que no renuncia a la acción violenta, contradicción que la franquicia ha sabido sostener a lo largo de los años.