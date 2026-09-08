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Marlon Moreno se estrena como director con Manada, una serie de acción que también protagoniza

Por primera vez, el caleño está dirigiendo una producción audiovisual. Manada sigue la historia de un equipo de operaciones especiales y contará con la participación de Bryan Moreno, Andrea Gómez y Óscar Borda.

  • Marlon Moreno está protagonizando y dirigiendo Manada, serie grabada en Colombia y España. FOTO: Cortesía.
    Marlon Moreno está protagonizando y dirigiendo Manada, serie grabada en Colombia y España. FOTO: Cortesía.
  • Marlon Moreno y Juan Zapata en una jornada de grabación de Manada. FOTO: Cortesía.
    Marlon Moreno y Juan Zapata en una jornada de grabación de Manada. FOTO: Cortesía.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 2 horas
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En los noventa, Marlon Moreno comenzó a construir su carrera en el cine y la televisión colombiana. El caleño tuvo su primer papel en 1995, cuando interpretó a Paco en la telenovela Gente fresca, y desde entonces ha encarnado personajes que se han quedado en la memoria de miles: Ciro Bernal, en Pandillas, Guerra y Paz; Pedro Pablo León Jaramillo, en El Capo, y, más recientemente, Guillermo León Mejía, en La venganza de Analía.

Ahora Moreno está en una nueva etapa de su carrera que, además de seguirlo colocando al frente de la cámara, también lo llevará detrás de ella. Manada es el título de la serie con la que Marlon debutará como director y que actualmente se encuentra en rodaje.

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“Un equipo de operaciones especiales está a cargo de la liberación de una madre y su hijo; en el proceso descubre que hay un centenar de raptos extrañamente realizados por una organización criminal dedicada al secuestro y la explotación del mineral Coltán en Colombia en los años 2000. El grupo de agentes de elite revelará que el enemigo es mucho más poderoso y complejo que un simple grupo de delincuentes”, dice la sinopsis.

Las grabaciones de la producción comenzaron el 17 de agosto de 2026 y se llevarán a cabo en Colombia, en Bogotá y Cartagena, y en España, en Barcelona.

Aparte de dirigirla y protagonizarla, Moreno también es guionista de Manada junto a Jhohann Castell. Bryan Moreno, Andrea Gómez, Óscar Borda y Lukas Velásquez hacen parte del elenco de la serie que está integrado por más de 60 actores. Por su parte, el director de cine paisa, Juan Zapata, es el showrunner y su compañía es una de las productoras asociadas.

“Esta serie nació en pandemia, pero solamente ahora estamos consiguiendo producirla. Es una idea original de Marlon, con quien he trabajado muchos años en dupla. Ahora, que tomó la iniciativa de ser director, creo que fui el primero en apoyarlo. Confío en su talento y siento que Manada tiene mucho para aportar”, le contó Zapata a EL COLOMBIANO, quien ha colaborado con Marlon en las películas Lo que los hombres sienten y Para siempre.

Un aspecto que destaca el cineasta sobre Manada es su ambiciosa producción debido a la complejidad técnica que plantea el género en el que se mueve, que es el de acción.

“Poco se ha realizado en Colombia en el género de acción, de comandos y grupos de élite militares, no se había producido. Nuestra apuesta al hacer este proyecto es crear una producción para Colombia, pero también para el mundo; es decir, que compita con series y proyectos internacionales disponibles en las principales plataformas”, explicó.

Con el propósito de aportarle verosimilitud a esta historia que sigue a un equipo de operaciones especiales, la serie se está realizando en colaboración con las Fuerzas Armadas, que han respaldado la producción con su infraestructura, conocimiento y apoyo logístico.

Aunque todavía no han anunciado una fecha exacta para el estreno, se espera que Manada esté disponible en 2027.

Marlon Moreno y Juan Zapata en una jornada de grabación de Manada. FOTO: Cortesía.
Marlon Moreno y Juan Zapata en una jornada de grabación de Manada. FOTO: Cortesía.

Para Zapata, esta producción ha sido no solo una oportunidad de seguir contando historias en la pantalla, sino de observar el crecimiento de su colega y amigo de años, y de uno de los actores colombianos más reconocidos actualmente.

“Marlon ha sido una sorpresa bellísima, o sea, verlo dirigir, verlo tan comprometido, ver su sensibilidad en el trabajo con como actor y director. Ha sido muy responsable con su proceso, ha trabajado con un ritmo enorme y con mucho amor con todas las personas que integran el equipo”, aseguró para luego concluir que espera que Manada sea una de las grandes sorpresas de la televisión del próximo año.

Siga leyendo: Se conocen detalles de la serie y la película sobre el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, ¿cuándo se estrenan?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se estrena Manada, la serie de Marlon Moreno?
Manada tiene previsto su estreno en 2027, aunque todavía no se ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento.
¿Dónde se está grabando Manada y qué actores participan en la serie?
Manada se está grabando en Bogotá y Cartagena, en Colombia, y Barcelona, en España. El elenco está integrado por más de 60 actores, entre ellos Marlon Moreno, Bryan Moreno, Andrea Gómez, Óscar Borda y Lukas Velásquez.
¿De qué trata Manada, la serie que dirige y protagoniza Marlon Moreno?
Manada sigue a un equipo de operaciones especiales encargado de rescatar a una madre y su hijo, una misión que los lleva a descubrir una organización criminal relacionada con una serie de secuestros y con la explotación de coltán en Colombia durante los años 2000. La producción combina acción, operaciones militares y crimen organizado.
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