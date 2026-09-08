Marlon Moreno se estrena como director con Manada, una serie de acción que también protagoniza

En los noventa, Marlon Moreno comenzó a construir su carrera en el cine y la televisión colombiana. El caleño tuvo su primer papel en 1995, cuando interpretó a Paco en la telenovela Gente fresca, y desde entonces ha encarnado personajes que se han quedado en la memoria de miles: Ciro Bernal, en Pandillas, Guerra y Paz; Pedro Pablo León Jaramillo, en El Capo, y, más recientemente, Guillermo León Mejía, en La venganza de Analía.

Ahora Moreno está en una nueva etapa de su carrera que, además de seguirlo colocando al frente de la cámara, también lo llevará detrás de ella. Manada es el título de la serie con la que Marlon debutará como director y que actualmente se encuentra en rodaje.

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“Un equipo de operaciones especiales está a cargo de la liberación de una madre y su hijo; en el proceso descubre que hay un centenar de raptos extrañamente realizados por una organización criminal dedicada al secuestro y la explotación del mineral Coltán en Colombia en los años 2000. El grupo de agentes de elite revelará que el enemigo es mucho más poderoso y complejo que un simple grupo de delincuentes”, dice la sinopsis.

Las grabaciones de la producción comenzaron el 17 de agosto de 2026 y se llevarán a cabo en Colombia, en Bogotá y Cartagena, y en España, en Barcelona.

Aparte de dirigirla y protagonizarla, Moreno también es guionista de Manada junto a Jhohann Castell. Bryan Moreno, Andrea Gómez, Óscar Borda y Lukas Velásquez hacen parte del elenco de la serie que está integrado por más de 60 actores. Por su parte, el director de cine paisa, Juan Zapata, es el showrunner y su compañía es una de las productoras asociadas.