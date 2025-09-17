Cardi B confirmó su cuarto embarazo: espera un hijo con el jugador de fútbol americano Stefon Diggs

La rapera Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su nuevo novio, el jugador de fútbol americano Stefon Diggs, reveló la artista el martes luego de semanas de rumores. Siga leyendo: ¿Por qué Cardi B está en un insólito juicio? La rapera enfrenta millonaria demanda por agresión “Estoy emocionada, estoy feliz”, dijo la cantante estadounidense de raíces dominicanas en una entrevista con el canal CBS. Cardi B y Diggs, estrella de los New England Patriots, se presentaron públicamente como pareja a comienzos de año, meses después de que la estrella se separara del también rapero Offset, padre de sus tres hijos.

“Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa al estar haciendo todo este trabajo. Pero lo estoy haciendo mientras estoy gestando un bebé, mi pareja y yo, nosotros nos apoyamos mucho”, continuó la artista de 32 años. En video: Cardi B se vengó de una fan y le lanzó su micrófono en pleno concierto, ¿qué pasó? La intérprete de Up está en medio de una intensa campaña de promoción de su nuevo trabajo discográfico Am I the Drama?, que será lanzado este viernes, 19 de septiembre. Además, atravesó recientemente un muy publicitado juicio civil por agresión, del que salió absuelta. “Hace como dos semanas me dio literalmente un ataque de pánico. Lloraba y lloraba y lloraba, porque me estaba poniendo muy nerviosa con el lanzamiento del álbum”, dijo Cardi B, y agregó que Diggs la ha hecho sentir “muy segura”.