¿Por qué Cardi B está en un insólito juicio? La rapera enfrenta millonaria demanda por agresión

La rapera Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, se encuentra en medio de un proceso judicial que ha captado la atención mediática en Estados Unidos.
La artista ganadora de un Grammy testificó en varias ocasiones en un tribunal del condado de Los Ángeles en el marco de la demanda civil interpuesta en 2020 por Emani Ellis, una exguardia de seguridad que la acusa de agresión.
El caso se remonta a 2018, cuando, según Ellis, la intérprete de Bodak Yellow la insultó, escupió y arañó con sus uñas en una clínica de Beverly Hills, mientras se encontraba embarazada de su primer hijo.