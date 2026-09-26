No lo dejan descansar: ¿por qué pelearon la viuda y los familiares del fallecido actor de Pantera Negra?

La viuda de Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward Boseman, afirmó que la familia del fallecido actor le está dificultando el trabajo en un documental sobre su vida, según una publicación del portal TMZ.

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Simone afirmó que trabaja con una productora en el proyecto audiovisual y que está en proceso de conseguir una oferta de Searchlight Pictures para producirlo. Según su declaración, el acuerdo se basa en un principio que establece igualdad de condiciones para las partes involucradas.

La viuda señaló que tanto ella como los familiares de Boseman recibieron la misma documentación, pero que los familiares solicitaron acuerdos separados con la productora. Simone afirmó que ha intentado consultar con los familiares del actor sobre las iniciativas relacionadas con su legado, pero sostuvo que ellos no han actuado de la misma manera.