Chiara Ferragni quedó absuelta en el caso del ‘pandoro’: la justicia declara extinguido el delito

La justicia italiana puso fin al proceso penal contra Chiara Ferragni por el llamado Pandoro Gate. Un juez de Milán decretó el sobreseimiento del caso y la extinción del delito tras descartar el agravante solicitado por la fiscalía y constatar que la empresaria ya había pagado cuantiosas indemnizaciones a través de acuerdos privados con asociaciones de consumidores. Conozca: Principio de oportunidad ya avalado abre nueva posibilidad en casos por corrupción de la administración Quintero Ferragni estaba acusada de estafa agravada por promocionar productos —pandoros navideños y huevos de Pascua— con supuestos fines benéficos que luego no se materializaron en función de las ventas. Sin embargo, al retirarse las querellas y no prosperar el agravante, la acusación quedó reducida a estafa simple, un delito que en Italia solo puede perseguirse si existe una denuncia activa.

“Se ha terminado una pesadilla”, declaró la influencer a la salida del tribunal este miércoles 14 de enero. “Estoy muy feliz y agradecida con mis abogados y con quienes me han apoyado”, añadió, visiblemente emocionada, tras meses de presión mediática y judicial. Puede leer: ¿De paseo en Medellín? Chiara Ferragni, la empresaria e influencer más famosa del mundo, está en la ciudad La fiscalía había solicitado una condena de un año y ocho meses de prisión. Según la investigación, entre 2021 y 2022 Ferragni habría obtenido beneficios superiores a los dos millones de euros mediante campañas comerciales que vinculaban la compra de productos a causas solidarias. La defensa sostuvo siempre que se trató, en el peor de los casos, de errores de comunicación y no de un fraude deliberado. En total, la empresaria pagó alrededor de 3,4 millones de euros en indemnizaciones y donaciones.

El escándalo que aceleró su divorcio con Fedez

Más allá del ámbito judicial, el Pandoro Gate marcó un punto de quiebre en la vida personal de Chiara Ferragni. El caso golpeó de lleno su reputación, provocó la ruptura de contratos con grandes marcas, una fuerte caída en la facturación de su imperio empresarial y la expuso a una de las crisis públicas más severas de su carrera. En ese contexto, también se produjo el divorcio con el rapero italiano Fedez, con quien había construido una de las parejas más mediáticas de Europa. Casados en 2018 y padres de dos hijos, Ferragni reveló en 2024 que la relación terminó tras descubrir una supuesta infidelidad y una “vida paralela” de su entonces esposo, incluso desde antes del matrimonio.

Chiara Ferragni y Fedez anunciaron su separación en febrero de 2024, la cual se volvería oficial luego de la firma del acuerdo de divorcio en noviembre de ese mismo año. FOTO: AFP.

Aunque ambos evitaron durante meses vincular directamente la separación con el escándalo judicial, medios italianos y españoles coincidieron en que la presión mediática, sumada al deterioro de la imagen pública de la influencer, aceleró el final del matrimonio. La propia Ferragni llegó a referirse a 2024 como “el peor año” de su vida.

De Milán a Medellín, Cartagena y Providencia: así fue su paso por Colombia

En medio de la espera por el fallo judicial del caso del pandoro, Chiara Ferragni viajó a Colombia a finales de 2025. Su presencia en el país generó atención tanto en medios locales como europeos, especialmente tras ser vista recorriendo Medellín de manera discreta y alejada del habitual despliegue mediático.

Durante varios días, la empresaria compartió fragmentos de su estadía: visitas a restaurantes, recorridos por barrios tradicionales, partidos improvisados de baloncesto y una escapada a Guatapé, donde subió la Piedra del Peñol y probó comida típica. Posteriormente, fue vista en Cartagena de Indias, donde asistió a eventos culturales y conciertos, como el Wild Brunch en el Centro de Convenciones.

Ferragni estuvo acompañada por su hermana Valentina Ferragni y un grupo de amigos. Valentina, también creadora de contenido, celebró su cumpleaños en Colombia y anunció que el viaje incluiría varios destinos y casi dos semanas de recorrido.

Además de Medellín y Cartagena, Chiara Ferragni incluyó en su itinerario la isla de Providencia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La empresaria visitó este destino del Caribe colombiano reconocido por su tranquilidad, sus paisajes naturales y su riqueza ambiental. Providencia, con apenas 17 kilómetros cuadrados, es la segunda isla más grande del departamento y se distingue por sus aguas cristalinas, arrecifes de coral, manglares y una biodiversidad marina que atrae a viajeros interesados en el ecoturismo, el buceo y el snorkel. Allí se encuentra el Parque Natural Old Providence, parte de la Reserva de la Biósfera Sea Flower, declarada por la Unesco en el año 2000, uno de los ecosistemas marinos más importantes del Caribe.

Aunque la prensa italiana especuló sobre si el viaje respondía a motivos sentimentales o a una ruptura definitiva con Giovanni Tronchetti Provera, con quien se le había vinculado tras su divorcio, lo cierto es que la empresaria aprovechó su paso por el país para mostrarse relajada y distante del foco judicial que la perseguía en Italia.

Con el caso del pandoro cerrado, Chiara Ferragni pone fin a uno de los episodios más complejos de su carrera y de su vida personal.

Bloque de preguntas y respuestas