Rosalía, Lady Gaga y dos colombianos figuraron entre los cantantes favoritos de Barack Obama en 2025: esta es la lista

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió su tradicional recuento de fin de año de sus libros, películas y canciones favoritas del 2025. En el apartado musical, dos colombianos lograron colarse en la selección personal del exmandatario. “Al terminar el 2025, continúo una tradición que comencé durante mi tiempo en la Casa Blanca: compartir mis listas anuales de libros, películas y música favoritos. Espero que encuentren algo nuevo que disfruten, ¡y por favor, envíenme sus recomendaciones para que las vea!”, escribió Obama.

Fue en la música donde la presencia latinoamericana y colombiana, llamó la atención. Entre las canciones favoritas de Obama en 2025 aparecen “En Privado”, una colaboración entre el cantante estadounidense Xavi y el colombiano Manuel Turizo, y “Vitamina”, interpretada por Jombriel, DFZM y Jøtta que se volvió viral en internet a principio de año. Dylan Zambrano, conocido musicalmente como DFZM, hizo parte de la canción “+57”, junto a Karol G, Feid, J Balvin y Maluma que se estrenó en 2024. Es conocido por interpretar éxitos como “Y qué pasó”, “Cartagena”, “Ocupado”, entre otros. Dylan nació en Buenaventura y allí dio sus primeros pasos haciendo música en las calles. En sus redes sociales, postea sus más grandes creaciones al lado de artistas como Blessd.

La lista musical de Obama es diversa y recorre géneros como el pop, el hip hop, el R&B, la música alternativa y sonidos globales provenientes de África, Asia y América Latina. Desde hace años, las recomendaciones culturales de Barack Obama generan amplio interés porque suelen impulsar la visibilidad de autores, cineastas y músicos a escala global. En lo literario, la autora Jill Lepore apareció con un título que examina el devenir de la democracia estadounidense, mientras que novelas de Angela Flournoy, Kiran Desai o Zadie Smith exploran las relaciones humanas, la identidad y el desarraigo. También figuran obras como The Loneliness of Sonia and Sunny, que trata de inmigrantes indias en Estados Unidos que tienen un encuentro casual en un tren. En ese mismo listado, Obama incluyó el libro de su esposa Michelle. Puede leer: Los Premios Óscar se verán gratis en YouTube a partir de 2029 Los libros favoritos de Obama este 2025 Paper Girl — Beth Macy Flashlight (Linterna) — Susan Choi We the People — Jill Lepore The Wilderness — Angela Flournoy There is No Place for Us — Brian Goldstone North Sun — Ethan Rutherford 1929 — Andrew Ross Sorkin The Loneliness of Sonia and Sunny — Kiran Desai Dead and Alive — Zadie Smith What We Can Know — Ian McEwan The Look — Michelle Obama