En fotos: Owen Wilson estuvo una semana de relax en Medellín

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Hace 30 años, las Spice Girls irrumpieron con fuerza en la escena musical mundial con su primer gran éxito, “Wannabe”, enarbolando el lema del “Girl Power” (El poder de las chicas) y dejando una huella duradera en la cultura pop.
La Selección de Ecuador le ganó a Alemania y sus hinchas festejaron cantando “Nuestro Juramento” de Julio Jaramillo, histórico cantante de tangos y boleros ecuatoriano. La Tri pasó la fase de grupos mundialista después de 20 años.