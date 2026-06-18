La Selección Colombia de las tribunas: los famosos que alentaron al equipo nacional en México

El debut de la selección Colombia en el Mundial de Futbol 2026 no solo reunió a miles de aficionados en las tribunas del Estadio Azteca, sino también a varias figuras del entretenimiento colombiano, quienes se sumaron al apoyo de la tricolor durante su primer partido del torneo.

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Entre los asistentes que más llamaron la atención estuvo Maluma. El artista compartió en sus redes sociales imágenes de su llegada al estadio, momentos junto a algunos jugadores y aficionados colombianos presentes en el escenario deportivo.

“Equipo ganador”, escribió el antioqueño en una de sus publicaciones, acompañada de fotografías en las que se le vio a nivel de cancha, listo para alentar a la selección colombiana. En videos difundidos por usuarios en redes sociales, también apareció en un palco junto a su pareja y mamá de sus hijos, Susana Gómez.