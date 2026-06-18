Escándalo en EE. UU.: ¿hacen negocio con la muerte de Daveigh Chase, la actriz de El Aro?

La campaña de recaudación de fondos creada en GoFundMe los para cubrir gastos médicos y de manutención de Daveigh Chase, fallecida esta semana, ha generado dudas entre familiares y personas cercanas a la actriz, conocida por sus papeles en Lilo & Stitch y El Aro.
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Según informó TMZ, Roy Hernández, quien asegura ser pareja de Chase desde 2019, fue quien creó la campaña. Hernández afirmó que la actriz enfrentaba un delicado estado de salud debido a meningitis y múltiples infecciones sanguíneas, por lo que necesitaba apoyo económico para cubrir tratamientos y otros gastos.