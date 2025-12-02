¿Cómo es el circuito del cómic en Colombia?

El país está a punto de tener, por primera vez, un mapa real de su ecosistema del cómic. No un listado de autores ni una guía de ferias, sino un diagnóstico profundo sobre cómo funciona —y cómo debería funcionar— un sector que creció a pulso, sin políticas claras, con talento sobresaliente y con una precariedad estructural que durante décadas fue normalizada. El proyecto, liderado por Daniel Jiménez Quiroz, asociado y cofundador de Entreviñetas, marca un hito histórico: Colombia nunca había intentado comprender de manera integral quién hace cómic, desde dónde, con qué recursos y bajo qué condiciones.

El proceso tomó más de un año, involucró encuentros en distintas regiones y combinó métodos cuantitativos y cualitativos. Se aplicó una encuesta nacional a 356 agentes del cómic —creadores, libreros, editores, impresores, gestores, divulgadores— y se complementó con 29 entrevistas a profundidad, talleres y grupos focales. El resultado es una fotografía inédita: un sistema diverso, potente, pero profundamente disperso. Un sector artesanal en su modo de producción, no por falta de calidad, sino porque los mismos autores suelen escribir, dibujar, imprimir, distribuir y vender sus obras.

La investigación confirma un rasgo inquietante: “El 19% de quienes hacen cómic en Colombia logra vivir de ello. El resto depende de otros oficios —docencia, ilustración comercial, diseño, tatuaje, impresión— para sostener su práctica”, explica Jiménez en la presentación de la misma. No porque falte profesionalización: la mayoría de agentes tiene formación universitaria y domina herramientas técnicas avanzadas. Lo que falta es una estructura económica que permita vivir de crear. Esa es la primera grieta que evidencia el mapa.

Otro hallazgo clave tiene que ver con la circulación. “En Colombia, los cómics no llegan a los lectores: se quedan en cajas, habitaciones y bodegas, esperando una feria o un evento para aparecer”, dice Jiménez.