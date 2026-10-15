¿Por qué Russell Brand fue llamado “depredador sexual” en juicio por agresión en Londres?

La Fiscalía británica calificó al actor y comediante Russell Brand como un “depredador sexual despiadado, calculador y manipulador” durante la apertura del juicio en su contra, este miércoles en Londres.
El artista, de 51 años, enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres, ocurridos entre 1999 y 2009, cuando era una de las figuras más conocidas de la televisión británica.
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Brand, quien niega las acusaciones, comparece ante la justicia por tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, que es cuando alguien realiza un acto obsceno en un lugar público. El juicio, que se prevé que se prolongue hasta diciembre, busca esclarecer los hechos denunciados por las mujeres.
Durante la apertura de la vista, la fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo que el comediante utilizaba a las mujeres para satisfacer su “enorme apetito sexual”. Según su exposición, los presuntos hechos ocurrieron en distintos lugares, entre ellos una habitación de hotel, espacios de trabajo, los baños de un bar y la casa de Brand.
Karmy-Jones reconoció que Brand “no es necesariamente la misma persona que era entonces”, pero señaló que el tiempo transcurrido no elimina su responsabilidad por los presuntos delitos cometidos cuando era más joven.
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