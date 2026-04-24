Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos: esto se sabe

Una “triste” noticia —al menos para quienes crecieron soñando con él— ha estado rondando en redes sociales: Harry Styles ya no estaría disponible. El exintegrante de One Direction habría dado un paso importante en su vida sentimental al comprometerse con Zoë Kravitz. La noticia ha causado revuelo especialmente entre quienes siguieron la carrera del artista desde sus inicios y lo consideraban su “crush”. Aunque la pareja ha mantenido un perfil bajo, los rumores crecieron en los últimos días tras la aparición de la actriz con un anillo en el dedo anular. Según Page Six, una fuente cercana confirmó que la pareja está comprometida. “Él está completamente enamorado. Saltaría por un precipicio por ella”, aseguró el informante. Sobre Kravitz, añadió que “está en la gloria”.

Los rumores sobre la relación comenzaron en agosto de 2025, cuando ambos fueron vistos caminando juntos por Roma. Poco después, fueron captados en actitud cariñosa en Londres, lo que encendió las especulaciones. Lea aquí: Matrimonios que tienen casa y carro reducen el riesgo de divorcio, revela estudio en EE. UU.; esta es la explicación Desde entonces, distintas fuentes citadas por Page Six han señalado que la relación avanzó con rapidez. “Han pasado de cero a cien”, indicó un allegado meses atrás, sugiriendo que no se trataba de un romance pasajero. A comienzos de 2026, incluso, trascendió que la actriz consideraba al cantante como su “alma gemela”.

A pesar del interés mediático, la pareja ha optado por mantener su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, han sido vistos en ciudades como Nueva York y Londres, e incluso asistieron juntos a eventos como la fiesta posterior de Saturday Night Live. El anillo de compromiso, captado recientemente por fotógrafos, fue la señal definitiva que disparó las versiones sobre el compromiso, ahora reforzadas por fuentes cercanas.

¿Quién es soy Zoë Kravitz y por qué es famosa?

Zoë Kravitz, hija del músico Lenny Kravitz, es reconocida por su trabajo como actriz, modelo y directora. Ha participado en producciones como The Batman y la serie High Fidelity. En su vida personal, estuvo casada con Karl Glusman entre 2019 y 2020, y posteriormente mantuvo una relación con Channing Tatum, con quien incluso llegó a comprometerse antes de separarse en 2024.