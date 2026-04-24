Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos: esto se sabe

Una “triste” noticia —al menos para quienes crecieron soñando con él— ha estado rondando en redes sociales: Harry Styles ya no estaría disponible. El exintegrante de One Direction habría dado un paso importante en su vida sentimental al comprometerse con Zoë Kravitz.
La noticia ha causado revuelo especialmente entre quienes siguieron la carrera del artista desde sus inicios y lo consideraban su “crush”. Aunque la pareja ha mantenido un perfil bajo, los rumores crecieron en los últimos días tras la aparición de la actriz con un anillo en el dedo anular.
Según Page Six, una fuente cercana confirmó que la pareja está comprometida. “Él está completamente enamorado. Saltaría por un precipicio por ella”, aseguró el informante. Sobre Kravitz, añadió que “está en la gloria”.