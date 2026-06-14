Capturaron a alias “Mono Milicio”, explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Medellín a Jaiver Arley Serna Areiza, alias “Mono Milicio”, señalado de pertenecer al Frente 36 de las disidencias de las Farc y de estar relacionado con varios ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en el norte y nordeste de Antioquia.

Según las autoridades, desde enero de 2025, Serna asumió el papel de encargado de explosivos dentro de ese grupo armado ilegal, función desde la que habría participado en la preparación y ejecución de ataques con artefactos explosivos.

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“Mono Milico” fue enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio con fines terroristas agravado, terrorismo agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas.

Uno de los hechos más graves que le atribuyen ocurrió el 1 de septiembre de 2025 en la vía que comunica a San Andrés de Cuerquia con Toledo, Antioquia. De acuerdo con la Fiscalía, allí habría instalado un cilindro bomba que terminó con la muerte de un suboficial del Ejército que llegó al lugar para intentar desactivar el artefacto.