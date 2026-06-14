Capturaron a alias “Mono Milicio”, explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia

Jaiver Arley Serna Areiza es el verdadero nombre de alias “Mono Milico”. FOTO: Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Medellín a Jaiver Arley Serna Areiza, alias “Mono Milicio”, señalado de pertenecer al Frente 36 de las disidencias de las Farc y de estar relacionado con varios ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en el norte y nordeste de Antioquia. Según las autoridades, desde enero de 2025, Serna asumió el papel de encargado de explosivos dentro de ese grupo armado ilegal, función desde la que habría participado en la preparación y ejecución de ataques con artefactos explosivos. Lea: Quién es alias Chalá: el experto en drones de las disidencias señalado de asesinar al periodista Mateo Pérez “Mono Milico” fue enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio con fines terroristas agravado, terrorismo agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias y porte ilegal de armas. Uno de los hechos más graves que le atribuyen ocurrió el 1 de septiembre de 2025 en la vía que comunica a San Andrés de Cuerquia con Toledo, Antioquia. De acuerdo con la Fiscalía, allí habría instalado un cilindro bomba que terminó con la muerte de un suboficial del Ejército que llegó al lugar para intentar desactivar el artefacto. Según detalles del expediente de Serna revelados por el periódico El Tiempo, una de las pruebas que tendría la Fiscalía es una conversación en la que alias ‘Mono Milicio’ habría escrito: “Viejo ayer mate ese sargento”. Además, dentro de las pruebas estaría un video del momento en el que ocurrió la explosión que causó la muerte del militar. Otro de los casos que el ente investigador relacionó con este hombre es un doble homicidio ocurrido el 9 de marzo de 2025 en zona rural de San Andrés de Cuerquia. De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron citadas con la excusa de que les pagarían por reparar una moto que tenía fallas mecánicas. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en ese lugar fueron atacadas porque supuestamente eran posibles informantes de la Fuerza Pública. Uno de los asesinados, identificado en los expedientes como Jorge Alirio, habría sido atacado cuando bajó del vehículo para realizar la supuesta reparación. La segunda persona habría sido asesinada después de presenciar el primer homicidio. La Fiscalía aseguró que estos hechos harían parte de las acciones violentas que alias “Mono Milicio” habría realizado como integrante del Frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura ilegal con presencia en esta zona del departamento. Durante las audiencias, el señalado no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez ordenó que permanezca tras las rejas mientras continúa el proceso judicial. Le puede interesar: Eln atacó base militar en Toledo, Norte de Santander, a una semana de la segunda vuelta presidencial