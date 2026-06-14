Tragedia en EE. UU.: Accidente aéreo en Missouri dejó doce paracaidistas muertos

Una avioneta utilizada para realizar saltos en paracaídas se estrelló este domingo cerca del aeropuerto Butler Memorial, ubicado en el estado de Missouri, Estados Unidos, y dejó como saldo la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo.

La aeronave, que transportaba a 11 paracaidistas y al piloto, cayó poco después de despegar alrededor de las 11:20 de la mañana, hora local, desde el aeropuerto ubicado en Butler, una ciudad del sur de Kansas City.

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Según Dennis Jacobs, director de gestión de emergencias del condado en el que ocurrió la tragedia, la aeronave no logró ganar altitud visualmente, realizó un giro brusco hacia la izquierda y terminó estrellándose a unos 275 metros de la pista.

El accidente ocurrió cerca de una autopista, por lo que las autoridades decidieron cerrar ambos sentidos de la vía como medida preventiva mientras se atendía la emergencia. La aeronave cayó en un campo cercano al aeropuerto y, según los equipos de emergencia, se incendió a los pocos segundos.