Murió Heliodoro Otero, una de las grandes voces de la radio colombiana

El locutor Heliodoro Otero, considerado como uno de los grandes de la radio colombiana, falleció a los 95 años. Su muerte fue confirmada por la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) por medio de una publicación en Instagram. Lea: Así se prepara Medellín tras la designación como Capital Mundial del Libro en 2027 “La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) lamenta el sensible fallecimiento de Heliodoro Otero Chávez: un grande de la locución colombiana”, escribió la organización este lunes 16 de marzo. Otero, quien durante casi siete décadas trabajó en la radio, pasó por cadenas como RCN, Caracol y Todelar, donde su voz se distinguía por la elegancia y la buena dicción. Además, se dedicó a la narración de documentales y fue la voz que conducía Actualidad Panamericana, noticiero que se presentaba en los setenta y ochenta antes de las proyecciones en las salas de cine del país.

Antes de dedicarse a la radio, Heliodoro fue despachador aéreo de Avianca en el aeropuerto de Techo de Bogotá, a los 21 años. En múltiples ocasiones contó esta anécdota, como en la entrevista que le concedió al medio Eje 21 en 2021. “En mi posición se debía tener conocimientos en meteorología, identificar los diferentes tipos de aviones, la capacidad de los tanques de combustible de las aeronaves, entre otros temas aeronáuticos. En mi trabajo como despachador debía anunciar las llegadas y salidas por el altavoz de los vuelos”, relató. Fue en agosto de 1950 que, según archivos de la Radio Nacional de Colombia, la Asociación Nacional de Radiodifusión certificó que Otero cumplía los requisitos necesarios para desempeñarse como locutor o radiofonista de primera categoría. Y su primer paso por una emisora fue en Ondas de los Andes, donde conoció a algunos de los nombres más relevantes de la radio del momento.