Murió Heliodoro Otero, una de las grandes voces de la radio colombiana

El locutor Heliodoro Otero, considerado como uno de los grandes de la radio colombiana, falleció a los 95 años. Su muerte fue confirmada por la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) por medio de una publicación en Instagram.
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“La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) lamenta el sensible fallecimiento de Heliodoro Otero Chávez: un grande de la locución colombiana”, escribió la organización este lunes 16 de marzo.
Otero, quien durante casi siete décadas trabajó en la radio, pasó por cadenas como RCN, Caracol y Todelar, donde su voz se distinguía por la elegancia y la buena dicción. Además, se dedicó a la narración de documentales y fue la voz que conducía Actualidad Panamericana, noticiero que se presentaba en los setenta y ochenta antes de las proyecciones en las salas de cine del país.