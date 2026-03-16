Así se prepara Medellín tras la designación como Capital Mundial del Libro en 2027

Este lunes se oficializó en Medellín la designación en la ciudad, por parte de la Unesco, de que sea la Capital Mundial del Libro en 2027 y como aseguró el alcalde local, Federico Gutiérrez, eso no pasa de la noche a la mañana, viene de un trabajo que lleva muchos años en pro de la promoción de lectura y el amor por los libros en la ciudad. Medellín hoy cuenta con 90 bibliotecas, entre públicas, privadas y comunitarias, y 110 librerías, “todo esto va a servir para que sean muchas mas y para que todo lo que tengamos esté cada vez mejor, este es el reto”. Lo más importante, según anotó el alcalde, es fortalecer el ecosistema de lectura y eso es en lo que se va a enfocar el trabajo de aquí hasta el próximo año. Le puede interesar: Medellín fue elegida por la Unesco como la Capital Mundial del Libro en 2027 Ser la Capital Mundial del Libro implica dos cosas, como lo explica el secretario de Cultura Santiago Silva Jaramillo. “Lo primero es un reconocimiento, una organización como la Unesco diciéndole a Medellín que lo que se ha hecho durante décadas en promoción de lecturas, en sistemas de bibliotecas y con los eventos del libro es tan importante que merece este reconocimiento internacional”. Lo segundo es que la ciudad adquiere una tarea, “durante el año 2027 en que seremos la Capita Mundial del Libro: debemos adelantar acciones para seguir profundizando lo que Medellín ha logrado”, dijo el secretario Silva. Sandra Inés Zuluaga, directora de la Fundación Ratón de Biblioteca. explicó que esta postulación involucró a todo el ecosistema del libro en la ciudad y que “Ibamos a hacer los proyectos así no ganáramos esta postulación, tenemos 5 líneas que van desde los niños antes de nacer hasta las personas mayores (...) Por ejemplo queremos que todos los ciudadanos conozcan las bibliotecas de la ciudad y que todos los niños, antes de que se acuesten a dormir, alguien les lea un cuento”, dijo. “Esta noticia es para alegrarse y para que la vivamos juntos”, añadió Zuluaga quien anotó que tienen dos años para trabajar fuertemente.

Las líneas de trabajo que presentó Medellín para ganar este reconocimiento

Parte de las ideas que se presentaron ante la Unesco tienen que ven con una completa acción que va desde que se nace hasta la edad adulta. “Queremos que así como dicen que cada niño nace con el pan bajo el brazo, nosotros queremos que cada niño de Medellín nazca con un libro bajo el brazo. Aproximadamente 19.000 niños nacen cada año en la ciudad y a cada uno de ellos les vamos a entregar un kit de lectura, para que sus padres les lean y para que cuando empiecen a aprender a leer se desarrolle el hábito”, detalló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Este es un primer pilar, pero otro punto importante es fortalecer todo el ecosistema literario de la ciudad e incrementar el programa de la visita de los autores a los colegios, además de fortalecer la red de bibliotecas, librerías y institutos de educación pública y privados. Le puede interesar: El nuevo premio literario que pagará más de 4.000 millones de pesos al escritor ganador Sandra Inés Zuluaga, directora de la Fundación Ratón de Biblioteca. explicó que esta postulación involucró a todo el ecosistema del libro en la ciudad y que “Ibamos a hacer los proyectos así no ganáramos esta postulación, tenemos 5 líneas que van desde los niños antes de nacer hasta las personas mayores (...) Por ejemplo queremos que todos los ciudadanos conozcan las bibliotecas de la ciudad y que todos los niños, antes de que se acuesten a dormir, alguien les lea un cuento”, dijo. Esta noticia es para alegrarse y para que la vivamos juntos, añadió Zuluaga quien anotó que tienen dos años para trabajar fuertemente.

¿Qué sigue tras esta designación de Medellín como Capital Mundial del Libro en 2027?

El secretario Silva detalla que antes de 2027 le quedan a la ciudad 10 meses de preparación y ahí hay que desarrollar esos puntos específicos que se propusieron en la Uneco. “La idea es que arrancando el otro año podamos presentar el programa de jardín lectura viva que es este idea de que cada niño de Medellín cuando nazca, recibe su kit de lectura con su libro y que se siembre un árbol en conmemoración de nacimiento. Eso requiere un proceso lógico que tenemos que empezar a preparar”. Puede leer: Jürgen Habermas: las teorías que explican cómo se construye el diálogo en la democracia Otra de las promesas que se hicieron es la articulación de todas las red biblioteca de Medellín, “que una persona pueda consultar y prestar un libro que está en una biblioteca comunitaria en Aranjuez, desde la Biblioteca Pública Piloto. Eso también requiere un proceso tecnológico de organizar bases de datos y tener un mismo sistema y en eso vamos a estar trabajando durante estos meses”.