—Escuché que la directora de casting me dijo: lista chica, aquí estás, tú puedes, este es tu momento. En ese momento me dio escalofrío, pero estaba emocionada, me decía por dentro que podía, que lo haría muy bien. Entonces salí con toda, tenía la confianza, me relajé. Se sintió muy lindo.

—¿Cómo se dio la oportunidad con la firma francesa?

—Fue súper rápido y espontáneo. En febrero me confirmó la agencia Premium Models de París y me dijeron que había gustado mucho en Dior, ellos como que me habían echado el ojito, pero me devolví para Colombia y no pudimos hacer nada. El 16 de mayo por la noche me dijeron que debía ir a hacer casting a México y el 17 volé a las 2:00 de la mañana, yo en el avión iba tan emocionada, era cumplir un sueño, cuando llegué me recogieron en una camioneta, me llevaron a un hotel muy lindo, era muy feliz en esa habitación, no me la creía. A las 12:00 del mediodía hice el casting, me midieron cinco vestidos, y lo pasé, al otro día fue el fitting.

—¿Y cómo recuerda la noche del desfile?

—¡Ufff! Desde que llegamos a la parte del pelo me emocioné, cuando me vi con esas trenzas. Después vi que las niñas avanzaban y cuando me dicen camina, yo respiré, me emocioné un montón y dije: soy capaz de hacer esto, todo el trabajo de tantos años, de práctica, es para este momento. Me metí en la película de mirada fuerte y caminar segura. Mi mamá me vio vestida antes de salir y las dos nos emocionamos, se nos salieron las lágrimas.

Sí, en el show estuvo acompañada de Nohelia, su mamá, quien llegó el sábado por la mañana. Un apoyo que siempre ha estado: la acompaña a los talleres de pasarela, a comprar la ropa, a presentar los casting. Era, incluso, la que corría los muebles de la casa para practicar la caminada. Esa noche fue un sueño cumplido para las dos.

En 2021 Valeria ingresó a la agencia Gucaya Model Management de Ecuador, la contactaron por Instagram, le dijeron que querían comenzar una proyección con ella. Y así fue. El proceso inició con una preparación juiciosa cuidándose las medidas y la piel, y aprendiendo inglés. En la actualidad los esfuerzos está dando resultados.

—A las agencias y las marcas les gusta mucho que sea tan alta, me dicen que mis rasgos son muy latinos pero que también tienen algo de europeos. Y mis súper orejotas les encantan, las aman.

Próximamente comenzará, de forma virtual, a cursar el último año del colegio. Aún no tiene definido qué quiere estudiar después de que termine el colegio, está entre alguna carrera relacionada con finanzas o ser piloto.

—Después de este gran debut, ¿qué sigue?

—En junio, luego de que cumpla los 17, queremos volver a París. La idea es moverme por toda Europa, quedarme unos tres meses. Yo me veo como una modelo exitosa, trabajando en esto porque lo disfruto.

—¿Conoció a alguna de las otras colombianas que participaron en el mismo desfile en México?

—Sí, con Nazarit desayuné una vez, no me había dado cuenta que era ella hasta que empezó a hablar muy colombiano y me le acerqué, le dije que la seguía en Instagram y hablamos un ratico.

Nazarit Machín, de Santander de Quilichao (Cauca), tiene una carrera más avanzada, de más años. Ella, quien además ha desfilado para Louis Vuitton, Valentino y Alaia, es una de las modelos que está haciendo sonar el nombre de Colombia en el exterior, así como lo comenzaron a hacerlo también Honey Hooker y Valeria Echeverri.