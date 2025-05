J Balvin expresó su ‘a-pollo’ a Frisby y en redes recordaron cuando prometió hacerse un tatuaje de la marca en el pecho

Todo ocurrió en una entrevista en The Juanpis Show , a finales del año pasado, donde el artista no solo expresó su incondicional admiración por la marca que enfrenta una disputa legal por su nombre, sino que incluso prometió tatuarse su logo en el pecho.

“Por Dios, el Frisby sin miel no es Frisby. Esto es un arte”, afirmó J Balvin con convicción, generando una ola de reacciones en las redes sociales. El cantante también compartió una divertida historia de cuando tuvo un antojo de Frisby en Miami y narró lo que hicieron para satisfacerlo.

“Te lo juro que yo un día me voy a tatuar a Frisby en el pecho (...) Yo tenía ganas de Frisby y aposté con un amigo. Le dije: ‘Usted no me consigue uno para mañana en el desayuno’ y estábamos en Miami (...) Cuando me levanto, veo la caja de Frisby. Lo trajo una pelada desde Medellín, pero yo no lo pedí. Le pregunté al parcero: ‘¿Cómo hiciste?’, y me dice: ‘Con su plata’. Mi mujer se emputó (enojó) conmigo”, reveló el artista, cuya anécdota se ha convertido en un reciente símbolo del fervor por la marca.