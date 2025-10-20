Reparar daño del metro tardaría 8 días: buses para hacer transbordo pasarán cada 6 minutos

El hueco que apareció en la mañana de este lunes en una de las vías de la Línea A del metro y que colapsó buena parte del sistema durante todo el día, no será fácil de llenar.
El Metro de Medellín informó que, con base en experiencias anteriores con daños similares, restablecer el servicio de toda la Línea A tomará aproximadamente ocho días, siempre y cuando las lluvias lo permitan.
Mientras tanto, la línea A del metro seguirá prestando servicios entre las estaciones Niquía y Poblado, en el norte del Valle de Aburrá, y entre La Estrella y la Aguacatala, en el sur.
Lea aquí: ¡Ojo! Por socavación en vía del Metro, estas estaciones están fuera de servicio
La interrupción está entre las estaciones Aguacatala y Poblado, que es donde se encontró el daño de una socavación en la vía por pérdida de material, al parecer producto de las fuertes lluvias.