x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Mijita, ¿con ese cuerpo?”: el consejo de Sofía Vergara que llevó a Karol G a posar en Playboy

Antes de aceptar su portada en Playboy, Karol G hizo una sola llamada a Sofía Vergara. La respuesta definió la portada y también dejó al descubierto una amistad que nació en la serie Griselda.

  • “Mijita, ¿con ese cuerpo?”: el consejo de Sofía Vergara que llevó a Karol G a posar en Playboy
  • “Mijita, ¿con ese cuerpo?”: el consejo de Sofía Vergara que llevó a Karol G a posar en Playboy
  • La portada de la revista Playboy con Karol G. FOTO: Cortesía Playboy
    La portada de la revista Playboy con Karol G. FOTO: Cortesía Playboy
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
bookmark

La historia de Karol G y Sofía Vergara comenzó detrás de cámaras, en el set de Griselda, la serie de Netflix. La cantante, acostumbrada a los escenarios, se enfrentó por primera vez a la actuación profesional, mientras Sofía, ya consolidada como actriz y productora, le compartía pantalla y consejos.

Cuando se encontraron por primera vez en el set de Griselda, Sofía admitió que le daba un poco de miedo trabajar con Karol G porque ella no es actriz profesional. “Yo no la conocía, la conocí en el set, me dio un poquito de susto porque, bueno, Griselda era mi bebé”, contó en entrevistas anteriores, pero eso cambió a medida que avanzaban las grabaciones.

Karol G le demostró profesionalismo y dedicación, lo que hizo que Sofía Vergara ganara confianza en ella. Así, conectaron como colegas y compatriotas en un proyecto internacional.

Entérese: Karol G es la nueva portada de Playboy: la cantante habló por primera vez sobre su ruptura con Feid

“Mijita, ¿con ese cuerpo?”: el consejo de Sofía Vergara que llevó a Karol G a posar en Playboy

Tras Griselda, siguieron viéndose en eventos sociales y celebraciones importantes. Con los años, esa relación se ha vuelto más cercana. Por ejemplo, en febrero de este año, durante el cumpleaños número 35 de Karol G, Sofía Vergara estuvo presente, y celebró con ella en un exclusivo club, compartiendo fotos en redes sociales donde ambas lucieron tops de encaje negro. La publicación superó los 600.000 likes en pocas horas.

Le puede interesar: Sofía Vergara, nominada a los premios Emmy por Griselda

También, la dupla volvió a acaparar miradas en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, disfrutando del espectáculo junto a Bad Bunny y otras celebridades. Además, recientemente, deslumbraron juntas en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Óscar.

Lea también: Un juego de estrellas: De Karol G a Pedro Pascal, los famosos que estuvieron en el Super Bowl 2026

Esta constante presencia de la “Toti” en la vida de Carolina Giraldo quedó demostrada cuando Karol G recibió la propuesta de ser la portada de primavera de la revista Playboy. Ante la duda de dar este paso justo antes de su presentación en Coachella, la cantante solo buscó una opinión. “La única persona a la que le pregunté si debía hacerlo fue a Sofía Vergara”, confesó la ‘Bichota’, revelando el peso que tiene la actriz en su vida: “La llamé y le dije: ‘Si tú me dices que no lo haga, no lo hago’”.

Conozca: ¿Es correspondida? Ryan Castro reaccionó al coqueteo de Lina Tejeiro

La respuesta de la estrella de Modern Family fue con un poco de humor costeño. Lejos de cualquier juicio, Sofía Vergara la instó a celebrar su juventud y su físico con una frase que ya se ha vuelto viral: “Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a mi edad te dices: ‘¡Uy, por qué no posé esa vez! ¡Debí haber posado más en tanga!’

La portada de la revista Playboy con Karol G. FOTO: Cortesía Playboy
La portada de la revista Playboy con Karol G. FOTO: Cortesía Playboy

Sin embargo, la actriz también aportó a su recomendación la sensatez de quien conoce los límites de la industria, dándole una advertencia directa y muy a su estilo: “Solo una cosa, ¡no muestres la cuca!”. Además, le pidió que encontrara un propósito detrás de las imágenes. “Este momento va a tener una razón. ¿Cuál va a ser tu razón?”. Con esas palabras convenció a la artista de realizar la sesión fotográfica.

Entérese: Anna Wintour, Meryl Streep y la portada de Vogue que reabre viejos fantasmas

La producción de la portada de Playboy, fue realizada en Los Ángeles por el fotógrafo Gray Sorrenti. Para Karol G, la sesión celebra la belleza femenina sin etiquetas.

Mientras tanto, la cantante antioqueña se prepara para su presentación en el festival de Coachella, que arranca este viernes 10 de abril, Karol G compartirá el cartel principal con estrellas como Sabrina Carpenter y Justin Bieber, y hará historia al convertirse en la primera mujer latina en cerrar este prestigioso evento.

Esta actuación, llega como el máximo reconocimiento al impacto de su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta, y representa para ella un logro tanto personal como colectivo. “Me dijeron que iba a ser la primera latina en cerrar el festival. Siento que es algo muy grande para mi comunidad, pero también para mí; es un show para el mundo, pero es un show que es muy mío”.

Siga leyendo: A propósito de Karol G en Coachella: ¿qué necesita un artista para ser cabeza de cartel?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida