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Kate Perry fue señalada de agresión sexual por una actriz de Orange Is the New Black

Aunque no se han hecho acusaciones formales, los hechos fueron ventilados en las redes sociales de las celebridades.

  • Katy Perry (izquierda) rechazó las acusaciones de Ryby Rose, hechas en las redes sociales. Fotos: Getty.
    Katy Perry (izquierda) rechazó las acusaciones de Ryby Rose, hechas en las redes sociales. Fotos: Getty.
El Colombiano
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hace 4 horas
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La cantante Katy Perry rechazó los señalamientos de agresión sexual hechos por la actriz Ruby Rose, quien afirmó en redes sociales haber sido víctima de un episodio ocurrido hace casi dos décadas en Melbourne, Australia.

A través de su representante, Perry calificó los señalamientos como “falsos” y “peligrosos”, según el medio estadounidense TMZ. En el mismo pronunciamiento, la defensa de Perry sostuvo que Rose tiene antecedentes de realizar acusaciones públicas que han sido desmentidas por las personas involucradas.

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Todo comenzó luego de que Rose, conocida por haber participado en la serie Orange Is the New Black, publicara una serie de mensajes en la red Threads, en los que aseguró que la cantante la agredió en una discoteca cuando tenía poco más de 20 años. Según su versión, el hecho ocurrió en el club Spice Market, donde —afirmó— Perry habría tenido un comportamiento inapropiado frente a varias personas, hasta el punto de haberse quitado su ropa interior.

Rose explicó que decidió hablar ahora debido al impacto emocional que, según dijo, le dejó la experiencia. Señaló que durante años minimizó lo ocurrido y lo presentó como una anécdota para poder procesarlo. También indicó que factores personales y profesionales influyeron en su silencio, entre ellos una supuesta ayuda ofrecida por Perry para obtener una visa estadounidense.

La controversia se originó tras un comentario de Perry en Instagram sobre una presentación de Justin Bieber en Coachella, lo que provocó la reacción inmediata de Rose y derivó en la publicación de las acusaciones.

Los comentarios de Ruby Rose en Threads en los que habría acusado a Katy Perry de agresión sexual hace unos 20 años. Foto: redes sociales.
Los comentarios de Ruby Rose en Threads en los que habría acusado a Katy Perry de agresión sexual hace unos 20 años. Foto: redes sociales.

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En sus mensajes, la actriz afirmó no temer posibles acciones legales y aseguró contar con pruebas y testigos del presunto hecho. Asimismo, manifestó su intención de llevar el caso ante la justicia.

Hasta el momento, no se han anunciado procesos judiciales formales relacionados con estas acusaciones.

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