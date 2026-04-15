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Fact check: Encuesta que da triunfo a Cepeda en primera vuelta es falsa

Una imagen viral desinforma sobre intención de voto en Colombia. No tiene aval oficial ni ficha técnica. Le explicamos cómo identificar las encuestas reales.

  • Fact check: Encuesta que da triunfo a Cepeda en primera vuelta es falsa
  • Así se ve la encuesta falsa. Foto: Redes sociales.
    Así se ve la encuesta falsa. Foto: Redes sociales.
  • Ficha técnica encuesta AtlasIntel. Foto: AtlasIntel/Semana
    Ficha técnica encuesta AtlasIntel. Foto: AtlasIntel/Semana
El Colombiano
El Colombiano
15 de abril de 2026
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Está circulando por internet una encuesta que muestra a Iván Cepeda como ganador de la Presidencia en primera vuelta con el 52,2% de los votos. Sin embargo, es falsa.

Allí también figuran Abelardo de la Espriella con un 12,7%, Paloma Valencia con 11,5%, Claudia López con un 3,5% y Sergio Fajardo con un 1,4%. La imagen es falsa: no hay ninguna encuesta avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que haya registrado esa intención de voto hasta el momento.

En otras palabras, el detector de mentiras de La Silla Vacía halló que ninguna encuesta oficial coincide con los porcentajes. Tampoco una ficha técnica, obligatoria para divulgar encuestas en Colombia.

Lea también: Valencia y Cepeda protagonizaron nuevo choque en el Senado, ¿de qué se trató esta vez?

¿Qué debe incluir una ficha técnica en Colombia?

En ese apartado deben incluirse datos como el tamaño de la muestra, margen de error, metodología de recolección de datos, el universo consultado y la encuesta responsable.

En este caso, la imagen que muestra los nombres de “LarcPublic” o “Latest Newsy” —no es claro—, no figura en las firmas avaladas para hacer encuestas por el CNE. Tampoco hay registros de una empresa encuestadora o firma de investigación que coincida con esos nombres.

Para evitar difundir desinformación, puede consultar las firmas encuestadoras vigentes avaladas por el CNE dando click en este enlace.

Así se ve la encuesta falsa. Foto: Redes sociales.
Así se ve la encuesta falsa. Foto: Redes sociales.

¿Cómo van las encuestas?

La última encuesta de AtlasIntel, esta sí verdadera, muestra una tendencia que podría cambiar la carrera presidencial en las próximas semanas: la candidata Paloma Valencia saltó de 3,4% a 22,9% de intención de voto entre febrero y abril, un crecimiento que los dos punteros no han podido equiparar.

El sondeo marca una suerte de estancamiento para el otro contendor de la derecha, Abelardo de La Espriella, quien tuvo su pico máximo el 25 de febrero, con 31,9%, mientras que ahora está en 27,2%.

Iván Cepeda, por su parte, tiene un alza leve en las últimas mediciones, pues solo creció tres puntos desde hace dos meses, lo que podría implicar que está llegando a su techo de intención de voto.

Otro resultado interesante de la muestra es que, en una eventual segunda vuelta, tanto De la Espriella como Valencia le ganarían a Cepeda. La encuesta para Semana reveló que el abogado obtendría el 48,8 % frente al 39,8 % de Cepeda. Valencia, por su parte, ganaría con un 47,1 % frente a un 39,6 % de Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico derrotaría a Sergio Fajardo con el 38,3 % contra el 37,4 %, respectivamente. A su vez, si De la Espriella enfrentara a Fajardo, lo derrotaría con un 42,4 % contra un 20,9 %.

Frente a la intención de voto de primera vuelta, parece ser una carrera de los tres punteros: en el cuarto lugar está Sergio Fajardo con 5,1 %, a casi 20 puntos de Valencia. Después aparece Claudia López, con 1 %, es decir, la candidata no supera el margen de error del estudio. Esta es la última encuesta que se conoce al 15 de abril.

Ficha técnica encuesta AtlasIntel. Foto: AtlasIntel/Semana
Ficha técnica encuesta AtlasIntel. Foto: AtlasIntel/Semana

Bloque de preguntas y respuestas

¿La encuesta que da ganador a Iván Cepeda en primera vuelta es real?
No. No tiene aval del CNE ni ficha técnica, por lo que no cumple requisitos legales en Colombia.
¿Cómo saber si una encuesta es confiable en Colombia?
Debe incluir ficha técnica completa y estar registrada ante el CNE. Sin esos datos, no es válida.
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