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Caso Colmenares: Costoso equipo de 50 expertos en la defensa terminó logrando absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

En el equipo no solo había abogados prestigiosos, sino también exfiscales, físicos y hasta topógrafos, que analizaron el lugar en el que fue hallado el cadáver de Luis Andrés Colmenares.

  • Laura Moreno y Jessy Quintero ya habían sido absueltas en otras instancias procesales, ahora la Corte lo confirmó. FOTO: COLPRENSA.
    Laura Moreno y Jessy Quintero ya habían sido absueltas en otras instancias procesales, ahora la Corte lo confirmó. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

15 de abril de 2026
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La Corte Suprema de Justicia prepara la absolución definitiva de Laura Moreno, una de las mujeres investigadas por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares en Bogotá, en el marco de un expediente que ha mantenido en ascuas a la sociedad colombiana en la última década.

La decisión, programada para ser leída este jueves en el alto tribunal, también beneficiaría a Jessy Quintero, otra de las compañeras del fallecido, quien también fue procesada por la justicia en su momento por el hecho registrado el 31 de octubre de 2010.

En su fallo, el alto tribunal concluirá que no se logró demostrar que Moreno y Quintero fueran cómplices de un homicidio. De hecho, tampoco se ha podido establecer de manera certera que la muerte de Colmenares haya sido un asesinato, como exponían sus allegados.

Es importante recordar que la investigación comenzó en la madrugada de Halloween de 2010, hace ya 16 años.

Ese día fue hallado el cadáver de Luis Andrés Colmenares Escobar en una canalización del sector El Virrey, en Bogotá. El joven de 20 años estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes.

La Fiscalía abrió un expediente por el delito de homicidio agravado e hizo imputaciones contra Carlos Cárdenas, Moreno y Quintero (estas dos últimas amigas del finado).

Sin embargo, la defensa de estos sospechosos, conformada por un equipo de 50 personas, incluyendo abogados y peritos, logró desvirtuar esa teoría y plantear la de una caída mortal al caño, producto del licor consumido en una fiesta.

Un investigador del caso, que pidió reserva de su identidad, le contó a EL COLOMBIANO en ese entonces que en el staff de la había reputados juristas, como el exfiscal general Mario Iguarán y el reconocido abogado Jaime Granados, al igual que médicos forenses, criminalistas, topógrafos y hasta físicos. Esa costosa defensa logró al final la absolución.

La familia de la víctima no se quedó atrás, pues tuvo como representante a Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe, un caso que compartió con Granados.

Esta especie de “farándula judicial” hizo que el expediente Colmenares, que en síntesis solo se trató de la muerte de un hombre, haya sido más trascendental para la sociedad colombiana que las múltiples masacres, los actos de barbarie y los infanticidios que a diario ocurren en el país.

A esto se sumó que tres personas fueron detenidas por falso testimonio durante el proceso, agregando teorías conspirativas alrededor del hecho.

El juicio se volvió mediático porque involucró a familias adineradas de la sociedad colombiana y abogados prestigiosos, lo que suscitó el morbo de la prensa en su momento. Tanto así, que se han publicado varios libros y hasta una serie de televisión.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Las pruebas de la Fiscalía contra Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, por las que le imputarán cargos en dos delitos.

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