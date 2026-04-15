Caso Colmenares: Costoso equipo de 50 expertos en la defensa terminó logrando absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

La Corte Suprema de Justicia prepara la absolución definitiva de Laura Moreno, una de las mujeres investigadas por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares en Bogotá, en el marco de un expediente que ha mantenido en ascuas a la sociedad colombiana en la última década.
La decisión, programada para ser leída este jueves en el alto tribunal, también beneficiaría a Jessy Quintero, otra de las compañeras del fallecido, quien también fue procesada por la justicia en su momento por el hecho registrado el 31 de octubre de 2010.
En su fallo, el alto tribunal concluirá que no se logró demostrar que Moreno y Quintero fueran cómplices de un homicidio. De hecho, tampoco se ha podido establecer de manera certera que la muerte de Colmenares haya sido un asesinato, como exponían sus allegados.