Caso Colmenares: Costoso equipo de 50 expertos en la defensa terminó logrando absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

La Corte Suprema de Justicia prepara la absolución definitiva de Laura Moreno, una de las mujeres investigadas por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares en Bogotá, en el marco de un expediente que ha mantenido en ascuas a la sociedad colombiana en la última década. La decisión, programada para ser leída este jueves en el alto tribunal, también beneficiaría a Jessy Quintero, otra de las compañeras del fallecido, quien también fue procesada por la justicia en su momento por el hecho registrado el 31 de octubre de 2010. En su fallo, el alto tribunal concluirá que no se logró demostrar que Moreno y Quintero fueran cómplices de un homicidio. De hecho, tampoco se ha podido establecer de manera certera que la muerte de Colmenares haya sido un asesinato, como exponían sus allegados.

Es importante recordar que la investigación comenzó en la madrugada de Halloween de 2010, hace ya 16 años. Ese día fue hallado el cadáver de Luis Andrés Colmenares Escobar en una canalización del sector El Virrey, en Bogotá. El joven de 20 años estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. La Fiscalía abrió un expediente por el delito de homicidio agravado e hizo imputaciones contra Carlos Cárdenas, Moreno y Quintero (estas dos últimas amigas del finado). Sin embargo, la defensa de estos sospechosos, conformada por un equipo de 50 personas, incluyendo abogados y peritos, logró desvirtuar esa teoría y plantear la de una caída mortal al caño, producto del licor consumido en una fiesta. Un investigador del caso, que pidió reserva de su identidad, le contó a EL COLOMBIANO en ese entonces que en el staff de la había reputados juristas, como el exfiscal general Mario Iguarán y el reconocido abogado Jaime Granados, al igual que médicos forenses, criminalistas, topógrafos y hasta físicos. Esa costosa defensa logró al final la absolución. La familia de la víctima no se quedó atrás, pues tuvo como representante a Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe, un caso que compartió con Granados.