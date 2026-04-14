Hipopótamos en el Magdalena Medio: aquí le explicamos con datos por qué son un peligro para comunidades y ecosistemas

Los hipopótamos son considerados peligrosos en Colombia, y en su hábitat natural en África, por una combinación de comportamiento agresivo, impacto ecológico e interacción riesgosa con humanos. En el caso colombiano, el problema se ha amplificado porque son una especie invasora sin depredadores naturales. A partir de estas tres características, se explica por qué su presencia representa hoy un riesgo tanto para la población como para el ecosistema del Magdalena Medio:
Pico y Placa Medellín
viernes
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2 y 8